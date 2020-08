Covid-19-Tattoos – Corona für die Ewigkeit Die Pandemie hinterlässt Spuren: Tätowierungen mit Covid-19-Symbolen sind gerade besonders gefragt. Chris Winteler

Gestochen scharf: Zwölf Stunden dauerte es, bis das Covid-19-Tattoo am Bein von Mohammad Grössbauer fertig war. Foto: Samuel Schalch

Er zieht die Hose aus und zeigt seinen ganzen Stolz: Das Tattoo bedeckt den kompletten rechten Oberschenkel. Tätowierungen zur Pandemie sind gerade der letzte Schrei. Aber keiner hat ein so prominentes, so grossflächiges Corona-Tattoo wie Mohammad Grössbauer, 41. Der Inhaber einer Zürcher Security-Firma sass bereits am ersten Tag nach dem Lockdown auf dem Tätowierstuhl und hat Covid-19 auf immer und ewig in die Haut stechen lassen.