Entwarnung in Brüssel – EMA empfiehlt Corona-Impfstoff von AstraZeneca Für Donnerstag setzte die europäische Arzneimittelbehörde eine Sondersitzung an, um eine überarbeitete Empfehlung abzugeben. Sie erklärt das Vakzin für zuverlässig und sicher.

Die europäische Arzneimittelagentur hatte zur Sondersitzung einberufen. Foto: Peter Dejong (AFP/Keystone)

Die Experten der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) haben nach der Prüfung des Corona-Impfstoffes von AstraZeneca keinen übermässigen Anstieg von Blutgerinnseln feststellen können. Die Experten sind überzeugt, dass die Vorteile des Vakzins die Risiken überwiegen.

Es werde aber eine extra Warnung vor möglichen seltenen Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen bei den möglichen Nebenwirkungen aufgenommen.

Nach der Aussetzung der Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca hatten die EU-Länder auf eine klärende Entscheidung der europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) gehofft. Vor der EMA-Sondersitzung am Donnerstagnachmittag wurden Appelle laut, alle EU-Länder müssten sich an die Empfehlungen der EU-Behörde halten.

Nach Berichten über das Auftreten schwerer Blutgerinnsel bei einigen Geimpften hatten mehr als ein Dutzend europäische Staaten die Impfungen mit dem Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers vorerst gestoppt.

Die EMA hielt zunächst an ihrer positiven Risikobewertung des Mittels fest. Für einen Zusammenhang zwischen der AstraZeneca-Impfung und dem Auftreten von Blutgerinnseln gebe es keine Belege, erklärte sie und hob den Nutzen des Vakzins bei der Eindämmung der Pandemie hervor.

WHO für weiteren Gebrauch

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte am Mittwoch erklärt, sie prüfe weiterhin die Sicherheit des Vakzins, empfehle aber vorläufig die Fortsetzung der Impfungen. Der Nutzen des Impfstoffs überwiege die Risiken, hiess es.

Das Europa-Büro der WHO warnt vor voreiligen Schlüssen. «In Impfkampagnen ist es Routine, potenzielle unerwünschte Ereignisse zu melden. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ereignisse mit der Impfung in Verbindung stehen», sagte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge am Donnerstag auf seiner Online-Pressekonferenz in Kopenhagen. Dass solche Fälle entdeckt, untersucht und bewertet würden, sei ein Zeugnis für die genauen Überwachungs- und Regulierungsmechanismen.

In der EU ist der AstraZeneca-Impfstoff seit Ende Januar für Menschen ab 18 Jahren zugelassen. Es war der dritte Corona-Impfstoff, der eine EU-weite Zulassung erhielt. Er ist günstiger und leichter lagerbar als die beiden zuvor zugelassenen Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna und spielt in den Impfplänen vieler Länder eine entsprechend grosse Rolle.

AFP