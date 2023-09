Corona-Infektion im Weissen Haus – Die First Lady wurde positiv getestet Präsidentengattin Jill Biden hat Corona. US-Präsident Joe Bidens Testergebnis sei hingegen negativ und er werde regelmässig getestet.

Joe Bidens Ehefrau wurde positiv auf das Coronavirus getestet, es ist die zweite bestätigte Infektion der First Lady. Foto: Manuel Balce Ceneta

Die Ehefrau des US-Präsidenten, First Lady Jill Biden, hat sich eine Corona-Infektion zugezogen. Präsident Joe Biden sei daraufhin am Montagabend (Ortszeit) ebenfalls getestet worden, das Ergebnis aber negativ ausgefallen, teilte das Weisse Haus in Washington mit. Um sicherzugehen, werde der 80-jährige Präsident diese Woche weiterhin regelmässig getestet. Joe Biden plant diese Woche eine Reise zum G20-Gipfel in Indien und im Anschluss einen Stopp in Vietnam.

Die Krankheitssymptome bei seiner Frau seien nur mild ausgeprägt, hiess es weiter. Sie werde bis auf Weiteres im Zuhause der Bidens in Rehoboth Beach im US-Bundesstaat Delaware bleiben. Jill Biden war bereits vor einem Jahr an Covid-19 erkrankt.

In den USA hat die Zahl der Corona-Infektionen und Krankenhauseinweisungen in den vergangenen Wochen zugenommen.

SDA/AFP

