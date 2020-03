Sterne über Winterthur – Corona ist auch ein Sternbild Markus Griesser, Leiter der Sternwarte Eschenberg, über ein Sternbild mit aktuellem Namen und einem Tipp für Schlaflose. Markus Griesser

Die nördliche Krone in einem englischen Sternatlas aus dem Jahr 1752. Bild: Archiv Markus Griesser

Gerade in diesen Frühlingstagen steigt am östlichen Abendhimmel unterhalb des Bärenhüters mit seinem markanten Hauptstern Arktur ein kleines, ringförmiges Sternbild empor, dessen Name seit Wochen für Schlagzeilen sorgt: Corona, oder genauer: Conora borealis, also nördliche Krone. Dieser Zusatz ist deshalb nötig, weil es am Fuss des Sommersternbilds Schütze mit Corona australis ein sehr unscheinbares und auch nur sehr kleines Sternbild zu finden ist.

Gemäss der altgriechischen Sage handelt es sich bei der nördlichen Krone um jene, welche die Prinzessin Ariadne von Kreta bei ihrer Hochzeit mit dem Gott Dionysos getragen hat. Angefertigt wurde die mit Edelsteinen aus Indien besetzte Krone von Hephaistos, dem Gott des Feuers. Der Hauptstern in dieser Formation trägt so auch sehr passend den Namen Gemma (Edelstein).

Die südliche Krone war eigentlich schon für die alten Griechen keine Krone, sondern eher ein Kranz. Möglicherweise geht auch dieser Kranz auf Dionysos zurück, denn seine Anhänger pflegten gemäss der Überlieferung Myrtenkränze zu tragen.

Venus im grössten Glanz

Doch der «Eye-Catcher» ist an diesen April-Abenden zweifellos die Venus. Ihr hell leuchtender Lichtpunkt läuft am 3. April sehr nahe am Sterngrüppchen der Plejaden vorbei. Am 26. April bildet die Venus mit der noch schmalen Mondsichel eine weitere eindrückliche Konstellation auch deshalb, weil sie dann ihre grösste Helligkeit erreicht. Doch dies ist dann auch schon wieder der Abschluss ihres Gastspiels als Abendstern. Anfang Juni wird sie wieder an den Morgenhimmel wechseln und dann alle Frühaufsteher begleiten.

Am Sternenhimmel hat der Frühling nun voll Einzug gehalten. Neben dem bereits erwähnten Arktur ist nun auch im Südosten mit dem Jungfrau-Hauptstern Spica die letzte Frühlingskomponente über den Horizont gestiegen. Tief im Nordosten weist die Wega in der Leier schon auf den Sommer hin, ebenso der Grosse Himmelswagen, der über unseren Köpfen in seine Höchstlage einbiegt.

Trost im Nachthimmel

Weil die Sternwarte derzeit geschlossen ist, ermuntere ich alle Naturfreunde, an diesen frühen Frühlingsabenden auch mal allein nach draussen zu gehen. Der Blick in die funkelnde Pracht der Sterne kann gerade in diesen schwierigen Zeiten Trost bedeuten und Ruhe in aufgewühlte Seelen bringen.