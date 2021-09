Firmen unter Betrugsverdacht – Corona-Kredit kassiert und dann Aktionäre bezahlt Die Finanzkontrolle verdächtigt allein im ersten Quartal 2021 über 200 Firmen, dass sie mit Hilfskrediten Dividenden auszahlten. Das ist strafbar. Catherine Boss

Für Firmen, die einen Corona-Hilfskredit haben, ist es ausdrücklich verboten, Geld an Aktionäre auszuschütten. Also Dividenden auszuzahlen. Sie würden sonst quasi von Steuerzahlenden abgesichertes Geld an ihre Aktionärinnen und Aktionäre weitergeben. Das ist strafbar und kann mit bis zu 100’000 Franken gebüsst werden.

Doch eine Analyse der Eidgenössischen Finanzkontrolle weckt jetzt den Verdacht, dass allein im ersten Quartal 2021 mehr als 200 Schweizer Firmen genau das gemacht haben.

Wegen der Corona-bedingten wirtschaftlichen Schwierigkeiten bürgt der Bund seit vergangenem Jahr für Hilfskredite an bedürftige Firmen in Höhe von knapp 17 Milliarden Franken. 137’642 Unternehmen machten davon Gebrauch.