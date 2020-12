Stadt Winterthur – Corona-Mietverzicht kostet die Stadt eine halbe Million Franken Während des Lockdowns gewährte die Stadt Winterthur den Mietern ihrer Liegenschaften einen Nachlass von bis zu 100 Prozent. Nun liegt die Rechnung vor. Michael Graf

Eins der acht städtischen Restaurants: Das Obergass Foto: Marc Dahinden

An der Session in Bern war sie in den letzten Tagen chancenlos: die Regelung, dass Vermieter von Geschäftsflächen für die Zeit des Lockdowns auf 60 Prozent der Miete verzichten. Eine bürgerliche Mehrheit bodigte den Vorschlag, der vor allem KMUs und die Gastronomie entlasten sollte. Wirtschaftsminister Guy Parmelin (SVP) hatte im Vorfeld auf einen Bericht verwiesen, wonach ohnehin «überraschend zahlreiche Einigungen über Mietpreissenkungen» getroffen worden seien.

Auch die Stadt Winterthur zeigte sich als grosszügige Vermieterin. Sie erliess den Mieterinnen und Pächterinnen ihrer Liegenschaften während anderthalb bis 2,5 Monaten einen Erlass von 60 bis 100 Prozent des Mietzinses. Davon profitierten insgesamt 114 Mietende und zehn Baurechtnehmende. Jetzt liegt die Rechnung vor. Die Mindereinnahmen für die Stadtkasse betragen 404'000 Franken.

Restaurants sparen 110’000 Franken

Eine Spezialregelung haben die Pächter der acht städtischen Restaurants (Das sind: Obergass, Schloss Wülflingen, Strauss, Bruderhaus, Schlosshalde Mörsburg, Rheinfels, Goldenberg und das Bistro im Rathaus). Sie sollen zwar den vereinbarten Umsatzpachtzins entrichten. Hingegen wird, wie schon Anfang Juni angekündigt, auf die Einforderung des Mindestpachtzins verzichtet, sofern dieser im laufenden Jahr nicht erreicht wird. Hier schätzt die Stadt mit Mindereinnahmen von 110'000 Franken.

Die insgesamt 514'000 Franken werden über den Corona-Verpflichtungskredit des Stadtrats von 5 Millionen Franken abgerechnet. Über diesen Topf wurden bisher auch Gebührenerlasse für abgesagte Events und Feste sowie Covid-Notmassnahmen in den Alterszentren abgewickelt.

Nothilfe kostete eine Million

Gut eine Million Franken war ausserdem an kurzfristiger wirtschaftlicher Nothilfe an Gewerbetreibende ausbezahlt worden. Betriebe hatten sich bis zum 30. Juni darum bewerben können, 116 Gesuche wurden berücksichtigt. Die Nothilfe war im Frühling als Überbrückungsmassnahme eingerichtet worden bis die entsprechenden Massnahmen auf Kantons- und Bundesebene griffen.