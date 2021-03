Ein Jahr Corona. Was vor zwölf Monaten noch unvorstellbar war, ist nun Realität. Dass eine solche Ausnahmesituation etwas mit Menschen macht, scheint klar. Nur: Was? Und mit wem im Besonderen?

Antworten darauf gibt Gunda Siemssen, die oberärztliche Leiterin der Tagesklinik für Kinder und Jugendliche in Winterthur. Die Klinik gehört zur Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich (PUK).

Frau Siemssen, das Wort «Corona-Müdigkeit» ist in aller Munde. Nur: Was heisst das überhaupt?

Vermutlich stellt sich jeder ein bisschen etwas anderes darunter vor. Ich verstehe es in Gesprächen am häufigsten so, dass nach dem vergangenen Jahr grosse Erschöpfung herrscht und zusätzlich Unsicherheit über das, was noch vor uns liegt. Nach unseren Erfahrungen ist es vor allem die Unvorhersehbarkeit, die vielen zu schaffen macht. Wir haben über einen langen Zeitraum Bedürfnisse zurückgestellt. Man kann sagen, bei vielen läuft der Akku im roten Bereich, das Gerät funktioniert noch, aber es braucht in absehbarer Zeit ein Ladekabel.