Paneco beantragt Kurzarbeit – Corona-Prävention für Menschen und Menschenaffen Die verschiedenen Bereiche der Stiftung Paneco müssen sich in der Corona-Krise verschiedenen Herausforderungen stellen. Etwa der Frage: Können sich Orang-Utans mit dem Virus anstecken? Eva Wanner

Ob Orang-Utans sich mit dem Coronavirus anstecken können, ist noch nicht geklärt. Paneco/Craig Jones

Verletzte Greifvögel, Orang-Utans, denen der Lebensraum genommen wurde und Aufklärung in Sachen Umwelt: Die Stiftung Paneco mit Sitz in Berg am Irchel engagiert sich in verschiedenen Bereichen des Naturschutzes. Und in verschiedenen Ländern. In der aktuellen Corona-Krise hat sie Kurzarbeit angemeldet. «Wir rechnen damit, dass wir drei Viertel unseres kommerziellen Ertrags von diesem Jahr einbüssen», sagt Irena Wettstein, Co-Geschäftsleiterin und Kommunikationsverantwortliche der Stiftung. Damit meint sie Einnahmen aus Gruppenführungen, Exkursionen und öffentlichen Anlässen. Bis 19. April sind sämtliche Anlässe dieser Art aber abgesagt.