Covid-19 in Winterthur – Corona-«Rätsel Sennhof» gelöst? Das städtische Aussenquartier Sennhof hat eine auffällig tiefe Impfquote und hohe Ansteckungszahlen. Eine Erklärung könnte der Bevölkerungsmix sein. Till Hirsekorn

Steht für das wachsende neue Sennhof: Die neue Siedlung Oberzelg der Wohnbaugenossenschaft HGW.

Foto: Marc Dahinden

Warum ist die Corona-Ansteckungsquote so hoch in diesem Winterthurer Aussenquartier? Warum ist die Impfquote so tief? Das «Rätsel Sennhof» blieb bei einem kantonsweiten Vergleich, den diese Zeitung am Dienstag publizierte, weitgehend ungelöst. Ist der Ausländeranteil von 30,5 Prozent (Winterthur: 24,8) ein Faktor? Allenfalls das bildungsfernere Büezermilieu, das früher für die Spinnerei Bühler arbeitete? Ohne eine genaue Analyse bleibe das alles tatsächlich reine Spekulation, sagt Peter Moser, Leiter Analyse und Studien beim kantonalen Amt für Statistik. Dass eine so kleine Einheit wie Sennhof anfällig für statistische Verzerrungen sei und Vergleiche erschwere, sei hingegen klar. Sennhof hat nur 1700 Einwohner, aber eine eigene Postleitzahl (8482). Deshalb wurde der kleine Zipfel am Stadtrand separat ausgewertet.

