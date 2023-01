Hohe Infektionszahlen in China – Corona-Testpflicht für Chinesen bei Europa-Einreise? Die EU berät heute über einen koordinierten Umgang mit Einreisenden aus China. Allenfalls könnte auch die Schweiz mitziehen, sollte in Brüssel eine Testpflicht beschlossen werden.

Die niederländische Fluggesellschaft KLM reagiert vorsorglich und führt auf ihren Flügen aus China extra Corona-Schutzmassnahmen ein. Foto: Keystone

Es wirkt wie ein Déjà-vu: In China zieht eine massive Infektionswelle durch das Land, und die restliche Welt tut sich schwer mit einer einheitlichen Reaktion. Insbesondere innerhalb der EU herrscht eine ähnliche Kakofonie wie zu Beginn der Corona-Krise, die vor drei Jahren ihren Ausgang im chinesischen Wuhan nahm.

Nun treffen sich heute die EU-Botschafter zum Treffen des sogenannten Krisenmechanismus. Die schwedische EU-Rats-Präsidentschaft hat die Krisensitzung in Brüssel angesetzt, nachdem einzelne EU-Staaten mit Restriktionen vorgeprescht sind.

Schweiz nimmt am Krisentreffen teil

So verlangen Italien, Frankreich und Spanien ab dieser Woche, dass Reisende aus China bei der Ankunft einen negativen PCR-Test vorweisen können, der höchstens zwei Tage alt ist. Zum Teil soll auch direkt bei der Ankunft noch einmal getestet werden. Andere Länder wie Deutschland, Belgien oder auch die Schweiz sehen aber keinen Anlass dazu. Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagte, schärfere Einreiseregeln seien «noch nicht nötig». Belgien etwa will sich vorerst darauf beschränken, Abwasser von Flugzeugtoiletten auf allfällige Virenvarianten zu untersuchen.

In China wollen die Menschen nach Aufhebung der Corona-Massnahmen wieder reisen. Foto: Emily Wang Fujiyama

In der Schweiz heisst es, man verfolge die Situation und arbeite eng mit den EU-Staaten zusammen. So wird die Schweiz – wie auf dem Höhepunkt der Corona-Krise – heute am Treffen des Krisenmechanismus der EU-Botschafter teilnehmen.

Luftfahrtverband kritisiert Corona-Tests

Der internationale Luftfahrtverband Iata hat die Einführung von Corona-Tests für Einreisende aus China durch eine wachsende Anzahl von Ländern als «wirkungslos» zurückgewiesen. «Es ist äusserst enttäuschend, diese impulsive Wiedereinführung von Massnahmen zu sehen, die sich in den letzten drei Jahren als unwirksam erwiesen haben», erklärte Iata-Chef Willie Walsh am Mittwoch.

Auch die USA und Australien hatten angesichts eine Testpflicht für Reisende aus dem asiatischen Land angeordnet. Marokko ging sogar einen Schritt weiter und untersagte unabhängig von der Nationalität der Reisenden jegliche Einreisen aus China.

Peking hatte am Dienstag die Einführung einer Testpflicht für China-Reisende in mehreren Ländern scharf kritisiert und mit «Gegenmassnahmen» gedroht. Wie eine Sprecherin des Aussenministeriums in Peking weiter mitgeteilt hatte, würden «Einreisebeschränkungen» ausschliesslich für chinesische Reisende «einer wissenschaftlichen Grundlage» entbehren.

Airline KLM: Extra Corona-Schutzmassnahmen

Die niederländische Fluggesellschaft KLM führt auf ihren Flügen aus China extra Corona-Schutzmassnahmen ein. Der Crew würden FFP2-Masken und Sicherheitsbrillen zur Verfügung gestellt, teilte KLM am Mittwoch in Amsterdam nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ANP mit. Auch der Service an Bord der Flugzeuge wird nach Angaben der Airline geändert, so dass der direkte Kontakt zu Passagieren verkürzt wird. Die Besatzung könne auch ein nur für sie reserviertes WC nutzen.

Gewerkschaften hatten zuvor grosse Sorgen über die Sicherheit der KLM-Mitarbeiter geäussert wegen der in China herrschenden starken Welle von Corona-Infektionen. In den Niederlanden gibt es bisher keine verpflichteten Tests für Reisende aus China. Am Amsterdamer Flughafen Schiphol wird Passagieren aber ein kostenloser Selbsttest zur Verfügung gestellt.

KLM fliegt aktuell drei Mal pro Woche von und nach China. Ende des Monats soll das auf sechs Flüge pro Woche erhöht werden. Auf den Flügen aus China galt bereits eine Maskenpflicht für Passagiere und Crew.

