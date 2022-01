Flucht vor strengen Massnahmen – Corona verändert die Demografie der USA Hunderttausende Einwohner verlassen die US-Gliedstaaten mit strikten Pandemieregeln in Richtung Süden. Das hat auch politische Auswirkungen – etwa auf die Zusammensetzung des Parlaments. Martin Suter

New York verliert Einwohner: Blick auf die fast leere Brooklyn Bridge während des Lockdown (18. März 2020). Foto: Alba Vigaray (EPA/Keystone)

Corona verschärft einen Bevölkerungstrend in den USA markant: Mehr verdrossene Einwohner denn je verlassen die Gliedstaaten mit scharfen Vorschriften gegen die Pandemie. Sie suchen unter anderem grössere Freiheit in lockerer regierten Regionen.

Das für Bevölkerungsstatistiken zuständige US Census Bureau belegt mit eben veröffentlichten Zahlen, was das «Wall Street Journal» die «grosse Pandemie-Migration» nennt: Zwischen dem 1. April 2020 und dem 1. Juli 2021 zogen 151’512 Menschen aus dem mittelwestlichen Gliedstaat Illinois an andere Orte in den USA. New York kehrten 406’257 Einwohnerinnen und Einwohner den Rücken, Kalifornien sogar 429’383. Unter dem Strich büssten alle drei demokratisch regierten Bundesstaaten Bewohnerinnen und Bewohner ein: am meisten New York State mit 365’336 vor Kalifornien mit 300’387 und Illinois mit 141’039.