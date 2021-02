Musik aus Winterthur – Corona weckt alte Punk-Rotz-Löffel Die Punkrocker von Snotty Cheekbones geben nach 15 Jahren ihr Comeback. Till Hirsekorn

Liessen sich von den Corona-Skeptikern aus der Reserve locken: Die Snotty Cheekbones mit der Single «Idiot Parade» zum neuen Album. Printscreen: Idiot Parade

Punk-Beach-Boys mit catchy Bubble-Gum-Melodien und Gute-Laune-Live-Shows mit viel Energie: Nach 15 Jahren Stillstand melden sich die Winterthurer Fun-Punk-Rocker der Snotty Cheekbones (engl. arrogante Wangenknochen) mit einer neuen Single zurück. «Idiot Parade» erscheint diesen Freitag beim Label Brat Records als Vorgeschmack auf das neue Album.

Was hat die Alt-Punkrocker wieder geweckt? «Wir hatten die Schnauze voll davon, dass zum Beispiel Marco Rima und Andreas Thiel dauernd so laut waren und dermassen viel Schwachsinn erzählt haben. Da dachten wir uns: Laut sein, das können wir auch», schreiben sie in der Mitteilung zum neuen Release.