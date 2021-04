Impfzentrum Winterthur – Covid-Impfaktion nimmt jetzt deutlich Fahrt auf Am Montag wurden im Impfzentrum Winterthur doppelt so viele Personen geimpft wie noch im Schnitt der letzten Woche. Thomas Münzel

Blick ins Impfzentrum Winterthur: Während in der vergangenen Woche täglich 400 Personen im Zentrum eine erste Impfdosis erhielten, waren es am Montag bereits 800. Foto: Impfzentrum Winterthur

Was verhältnismässig ruhig begann, nimmt nun deutlich Fahrt auf: Im Impfzentrum Winterthur wurden am Montag erkennbar mehr Personen geimpft als noch in der vergangenen Woche. «Es sind am Montag total 800 Termine vergeben worden», sagt Katrin Schmitt, Sprecherin des Impfzentrums. Das sind doppelt so viele wie noch im Schnitt der letzten Woche (400 Impfungen pro Tag). Damit haben seit Eröffnung des Impfzentrums Winterthur am vergangenen Dienstag insgesamt 2400 Personen ihre erste Impfdosis erhalten. Die meisten von ihnen gehörten zur Gruppe der über 75-Jährigen.