Wieder Corona-Patienten in Winterthur – Covid-Station am Kantonsspital füllt sich erneut Am KSW ist die Zahl der Covid-19-Patienten innert eines Monats von 0 auf 10 gestiegen. Unter den stationär betreuten Personen gibt es vereinzelt auch solche, die bereits geimpft sind. Thomas Münzel

Noch vor einem Monat war die Covid-Station am Kantonsspital Winterthur leer. Doch seit einigen Tagen steigt die Zahl der Corona-Hospitalisationen wieder an. Foto: Madeleine Schoder

Dramatisch ist die Covid-Situation am Kantonsspital Winterthur derzeit zwar nicht. Aber sie lässt trotzdem aufhorchen. Denn als vor einem Monat KSW-Chefarzt Urs Karrer gegenüber dieser Zeitung erklärt hatte, dass die hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus zur vorherrschenden Mutante in der Stadt geworden sei, war die Covid-Station am Kantonsspital noch leer. In den letzten Tagen hat sich die Situation aber rasch verändert. Plötzlich müssen gleich mehrere Corona-Patientinnen und -Patienten im Spital stationär behandelt werden.

Mittlerweile sind es 10 Personen, die am Kantonsspital wegen Covid-19 ärztliche Hilfe benötigen. «Davon befinden sich 4 Patienten auf der Intensivstation», sagt KSW-Sprecher Marius Hasenböhler.