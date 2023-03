Reaktionen auf Credit-Suisse-Rettung – «Die Öffentlichkeit ist in Geiselhaft der Aktionäre» Die Politik reagiert erleichtert auf die Rettungsmassnahme der Nationalbank. Während die SP schärfere Aufsichtsregeln fordert, halten Bürgerliche die Gesetze für ausreichend. Markus Brotschi Charlotte Walser

Wer wusste wann was? SP-Co-Präsident Cédric Wermuth (Mitte) erläutert die Forderungen der SP zum Fall CS. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die SP hält es für richtig, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) der Credit Suisse (CS) ein Darlehen in Aussicht gestellt hat. Doch sie kritisiert, dass es überhaupt so weit kommen konnte – und stellt als erste Partei konkrete Forderungen: «Wir müssen gesetzgeberisch vorsorgen, dass so etwas nie mehr vorkommt», sagte Co-Präsident Cédric Wermuth vor den Medien. Und: «Es war ein Absturz mit Ansage.» Wermuth zählte die diversen CS-Skandale der letzten Monate und Jahre auf. Die Liste sei «ziemlich beeindruckend».

Die Partei fordert nun erstens volle Transparenz. Sie will wissen, wer wann was wusste und wie reagierte. Zweitens verlangt die SP eine Abgeltung der öffentlichen Hand für das Risiko, das sie trägt. Mit der Ankündigung des Darlehens habe die SNB die Aktionärinnen und Aktionäre gerettet, sagte Wermuth. Dank der SNB könnten diese nun bereits wieder Gewinne erzielen.

Das Risiko habe die öffentliche Hand getragen, sie zahle für Strategiefehler. Das müsse abgegolten werden, in welcher Form auch immer. Möglichkeiten gebe es verschiedene. «Es kann nicht sein, dass die Öffentlichkeit in Geiselhaft der Aktionäre ist», sagte Wermuth.

Drittens fordert die SP, dass die Schuldigen zur Verantwortung gezogen werden. Die Partei kritisiert vor allem, dass die Finanzmarktaufsicht Finma keine Bussen aussprechen kann. Die Politik müsse nun dafür sorgen, dass die nötigen Instrumente geschaffen würden. Der CS wirft die SP «völlig verantwortungsloses Risikoverhalten» vor. Solange die Kreditlinie laufe, dürften keine Boni ausbezahlt werden. «Das ist das Allermindeste», sagte Wermuth.

«Es läuft immer gleich: Nach einer Krise kehren bei den Banken die alten Gewohnheiten zurück.» Pierre-Yves Maillard, Nationalrat (SP, VD)

Der SP-Co-Präsident wies auch darauf hin, dass Bundesrat und Parlament auf Sparkurs sind. So habe das Parlament in der laufenden Session den vollen Teuerungsausgleich für die AHV abgelehnt. Die Nationalbank wiederum schütte keine Gewinne an die Kantone aus. Gleichzeitig stünden nun 50 Milliarden Franken für eine Grossbank zur Verfügung. «Das kann man niemandem auf der Strasse erklären», sagte Wermuth. SP-Nationalrätin Priska Birrer-Heimo wies auf parlamentarische Vorstösse hin, mit denen die SP schon vor Jahren eine strengere Bankenregulierung gefordert habe.

Gewerkschaftspräsident und SP-Nationalrat Pierre-Yves Maillard sagt, der Fall CS zeige, dass die aktuellen Regulierungen nicht genügen. Boni setzten nach vor falsche Anreize. «Es läuft immer gleich: Nach einer Krise wie 2008 kehren bei den Banken die alten Gewohnheiten zurück. Dann steigen die Boni und für die Aktionäre werden Steuererleichterungen beschlossen. Und bei Krisen muss der Staat rettend eingreifen.»

Bürgerliche gegen neue Regeln

Auf bürgerlicher Seite dominiert die Erleichterung über das Eingreifen der Nationalbank. Neue regulatorische Eingriffe halten Parlamentarier von SVP, FDP und Mitte nicht für notwendig. Für den Banker und SVP-Nationalrat Thomas Matter hat die CS nun die Hauptaufgabe, das Vertrauen der Märkte und Kunden zurückzugewinnen. Die gesetzlichen «Too-big-to-Fail»-Regeln seien ausreichend. Diese Regulierungen seien bei der CS bisher gar nicht zur Anwendung gekommen, da keine Insolvenz vorliege. Neue Regulierungen, wie nun von der Linken gefordert, brauche es nicht.

Mitte-Nationalrat Leo Müller hofft, dass die CS gerettet werden kann. Es sei wichtig für den Wettbewerb, dass es in der Schweiz weiterhin zwei Grossbanken gebe, sagt der Präsident der Wirtschaftskommission. Denn Wettbewerb sorge dafür, dass der Bankenplatz fit bleibe. Bevor nun voreilig nach neuen Regulierungen gerufen werde, brauche es eine vertiefte Analyse.

«Ich habe meine Gelder bei der CS nicht abgezogen.» Christa Markwalder, Nationalrätin (FDP, BE)

Mitte-Nationalrat Martin Landolt sieht ebenfalls keinen Bedarf nach zusätzlichen Regulierungen. Die CS habe die Anforderungen zu Eigenkapital eingehalten. Deshalb seien die «Too-Big-to-Fail»-Regulierungen bisher zum Glück nicht zum Einsatz gekommen, sagt Landolt, der selber früher für die UBS und andere Banken arbeitete. Er geht davon aus, dass diese Regulierungen im Notfall greifen. Gegen die Ursachen, die zur Krise beider CS geführt haben, sei mit Gesetzen kaum beizukommen. Schuld sei eine toxische Unternehmenskultur, die kein Ruhmesblatt für den Bankenplatz sei.

Die bürgerlichen Ratsmitglieder betonen, es gehe vor allem um ein Vertrauensproblem, das die Liquidität gefährde. Nun müsse das Vertrauen wieder hergestellt werden. «Ich habe meine Gelder bei der CS nicht abgezogen», sagt FDP-Nationalrätin Christa Markwalder.

Flächenbrand verhindern

Der grüne Nationalrat Gerhard Andrey ortet bei der CS in erster Linie ein Problem in der Unternehmens­kultur. Andrey erwartet vom Bundesrat Vorschläge, wie die Finma die Kader von Grossbanken verstärkt individuell in die Verantwortung nehmen kann. Ein entsprechender Vorstoss Andreys wurde vom Nationalrat vor einem Jahr angenommen. Der Bundesrat muss nun entsprechende Massnahmen in einem Bericht aufzeigen. Ziel sei es, die Vertrauenswürdigkeit in den Schweizer Finanzmarkt zu stärken und dessen Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Die Intervention von Nationalbank und Finma sei notwendig gewesen, sagt Andrey. Wichtig sei nun, dass kein Flächenbrand entstehe. «Wenn von der Schweiz aus eine neue weltweite Finanzkrise ausginge, wäre dies ein Desaster.» Ein guter Teil der Krise, in der sich die CS befindet, verschulde sie selbst. «Die Grossbank ist seit der Finanzkrise immer wieder Risiken eingegangen, mit denen sie sich in sehr enorme Probleme manövriert hat.»

Mitglieder der Wirtschaftskommission gehen davon aus, dass sich diese an ihrer nächsten Sitzung Anfang April mit der CS beschäftigen wird. Ob und in welcher Form die Finanzdelegation des Parlaments in den vergangenen Tagen involviert war, geben deren Mitglieder nicht bekannt. Offenbar fand aber keine kurzfristig einberufene Sitzung statt.

