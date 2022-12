Podcast zum Schweizer Fussball – «Cristiano Ronaldo ist so weit, dass er dem eigenen Team schadet» Ist es ein Vorteil, dass die Schweiz auf ein Portugal mit einem alternden Star trifft? Und wie aussergewöhnlich ist es, dass sie wieder in einem Achtelfinal steht? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Kleiner Polemik-Alarm in der aktuellen Ausgabe unseres Fussball-Podcasts. «Cristiano Ronaldo ist auf dem Weg nach unten», sagt Tamedia-Sportchef Ueli Kägi. Und doppelt nach: «Er ist inzwischen so weit, dass er seinen Teams schadet.»

Das wäre dann eine gute Nachricht für die Schweizer Nationalmannschaft, die am Dienstag im Achtelfinal der WM auf ein Portugal trifft, bei dem Ronaldo tatsächlich umstritten ist. In Umfragen von portugiesischen Medien klickte die Mehrheit der Teilnehmerinnen an, dass sie ihr Team lieber ohne den alternden Superstar sehen möchten. Was Mitspieler Ruben Dias am Tag vor dem Spiel zu einem Appell «an die portugiesischen Medien» motivierte: «Anstatt für Zwist zu sorgen, solltet ihr lieber die Menschen hinter dem Team vereinen.»

Was die Frage nicht beantwortet, ob es nun ein Vor- oder ein Nachteil sein wird für die Schweizer, wenn Cristiano Ronaldo gegen sie auflaufen sollte. «Ich sehe seinetwegen ungesunde Tendenzen im portugiesischen Team», geht Samuel Burgener mit Kägi einig: «Wenn man sieht, wie er sich während des Spiels darüber aufregt, dass ein Tor nicht ihm gegeben wird, sondern einem Teamkameraden, hat das doch Auswirkungen auf die Stimmung im Team.»

Thomas Schifferle hält dem entgegen: «Ronaldo hat beim 4:0-Sieg der Portugiesen die Schweiz praktisch im Alleingang vorgeführt. Ganz alles dürfte er vermutlich nicht verlernt haben in den paar Monaten seither.»

Ausserdem diskutieren wir noch einmal über das wunderbare 3:2 der Schweizer gegen Serbien. Natürlich über Granit Xhaka. Und darüber, wie ausserordentlich es ist, dass ein so kleines Land wie die Schweiz zum fünften Mal in Serie im Achtelfinal eines grossen Turniers spielt.

