Krise bei Schweizer Grossbank – CS-Aktien sacken auf Allzeit-Tief ab Kapitalerhöhung und Herunterstufung eines Analysten: Die Credit Suisse steht weiter unter Druck. Am Montag könnte es zusätzliche Bewegung geben.

Die Aktien der Credit Suisse setzen den seit Mittwoch anhaltenden Abwärtstrend fort, als die angeschlagene Grossbank einen neuen Milliardenverlust sowie hohe Abflüsse von Kundengeldern ankündigte.

Gegen 15.20 Uhr stehen die Papiere der zweitgrössten Schweizer Bank an einem insgesamt knapp gehaltenen Aktienmarkt um 5,9 Prozent im Minus und notieren mit 3,337 Franken so tief wie nie zuvor. Das vorherige Allzeittief stammte von Anfang Oktober bei 3,518 Franken.

Das Aktienresearch der Bank Vontobel hat am Freitag sein Kursziel auf gerade noch 3,50 Franken von vorher 4,00 Franken gesenkt. Analyst Andreas Venditti erwartet nun nicht mehr nur einen massiven Jahresverlust für 2022, sondern auch ein Minus 2023 sowie ein nur knapp positives Resultat 2024.

Der Vontobel-Experte gibt sich in einem Kommentar zudem «verblüfft» über die massiven Abflüsse von Kundenvermögen im «Wealth Management»-Geschäft. In nur gerade sechs Wochen seien rund 10 Prozent der verwalteten Vermögen abgeflossen, erinnert er. Die Bank müsse nun dringend die Abflüsse in ihrem Kerngeschäft stoppen. Die tiefere Basis an verwalteten Vermögen werde ab dem kommenden Jahr auch auf die Erträge drücken.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte am Donnerstag berichtet, dass die Rivalen UBS sowie Morgan Stanley vor allem in ihrem Asiengeschäft von Kundenabgängen der CS profitierten.

Die CS hatte am Donnerstag zudem die erste der beiden von der ausserordentlichen Generalversammlung beschlossenen Kapitalerhöhungen abgeschlossen. Damit sind nun die neuen Aktien der neuen Grossaktionärin Saudi National Bank und weiterer qualifizierten Investoren ebenfalls an der Schweizer Börse kotiert.

Die bestehenden Aktionäre erhalten derweil im Rahmen der zweiten Kapitalerhöhung ein Bezugsrecht je Aktie zugeteilt – sieben Bezugsrechte berechtigen zum Kauf von zwei neuen Aktien für 2,52 Franken das Stück. Ab Montag werden die CS-Aktien dann an der Börse ohne Bezugsrechte gehandelt, was die Titel dann noch zusätzlich unter Druck setzen dürfte. Für die Bezugsrechte gibt es ab Montag einen separaten Börsenhandel.

Die Aktien der angeschlagenen Grossbank sinken auf immer neue Tiefstwerte. Foto: Keystone

SDA/aru

