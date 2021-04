Zeichner aus Winterthur – Cyborgs sind schönere Fussballer Der Winterthurer Künstler Frédéric Andres hat für das «Tschutti-Heftli» zur EM 2021 Fussballer-Porträts kreiert. Helmut Dworschak

Der französische Fussballer Paul Pogba, gesehen von Frédéric Andres. Foto: PD

Dass Profifussballer keine gewöhnlichen Menschen sind, kann man kaum bestreiten – es genügt, an die exorbitanten Summen zu erinnern, die für sie bezahlt werden. Es wird von ihnen erwartet, dass sie in jedem Spiel all ihre Fähigkeiten ausspielen, als wären sie Maschinen.

Für das «Tschutti-Heftli» zur Europameisterschaft 2021 haben nun 24 Zeichner ihrer Sicht auf die Mannschaften und die Trainer Ausdruck gegeben. Aus Winterthur ist der 33-jährige Frédéric Andres mit dabei. Das Sammelalbum, das sich als Alternative zu den bekannten Panini-Bildern versteht, gibt es seit der EM von 2008 und wird von einem Verein in Luzern herausgegeben. Nun schon zum siebten Mal.