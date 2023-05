Serie «Wie wir leben» – «Da reifte in mir der Wunsch, als Mönch zu leben» Sein Kunstdiplom hatte er in der Tasche, als sich Jean-Sébastien Charrière mit 27 Jahren für den Eintritt ins Kloster Einsiedeln entschied. Manchmal ist er trotzdem noch verliebt. Alexandra Kedves

Unter bewegtem Himmel: Pater Jean-Sébastien Charrière steht vor der Kirche des Klosters Einsiedeln. Foto: Michele Limina

«Dass ich einmal im Kloster Einsiedeln landen würde, hätte keiner gedacht, ich am wenigsten. Zwar bin ich als dreijähriger Bub extrem gern in unsere Kirche Christ-Roi in Freiburg gegangen und hätte am liebsten mein Bett hinter der Kanzel versteckt, um immer bei Gott zu sein. Aber es gab auch andere Phasen.