Auf Kartontour in Winterthur – «Da will jemand Schnur sparen!» Das neue Kartonregime sorgte für Kopfschütteln in der Stadt. Auf einer Sammeltour durch Oberwinterthur erklären Giorgio Todesco und Basri Colak, warum es ohne das Schnürchen nicht geht. Delia Bachmann

Basri Colak klebt einen Zettel an den schnurlosen Karton. Giorgio Todesco wirft die korrekten Bündel in den Wagen. Foto: Marc Dahinden

«Schaut, wie viele ich aufs Mal nehmen kann», ruft Giorgio Todesco. Er steht auf der anderen Strassenseite und hält vier oder fünf Kartonbündel in die Höhe, die er mit Schwung in den Sammelwagen katapultiert. Für einen kurzen Augenblick strahlt sein Gesicht heller als sein oranges Gwändli. Todesco ist an diesem Dienstag auf Kartontour in Oberwinterthur und freut sich über eine eher seltene Situation: Alle Kartons sind korrekt paratgestellt, er muss kein einziges Bündel liegen lassen.

Ein paar Meter weiter ist die Freude wieder weg. Todesco zeigt auf zwei mit Karton gefüllte Papiersäcke, deren Henkel mit je einem Schürchen zusammengebunden wurden: «Das ist zwar gut gemeint, bringt aber nichts», erklärt er mit ernster Stimme. Das Problem: Wenn es regnet, könnte der Karton durch den aufgeweichten Sackboden brechen. «Bei Regen dauert die Tour um ein gutes Drittel länger», so Todesco. Auch Basri Colak wirft einen Blick auf die Tasche: «Da will jemand Schnur sparen!», sagt er und klebt einen pinken Zettel daran. Die beiden Belader lassen die falschen Bündel stehen und steigen auf ihre Tritte am Sammelfahrzeug.