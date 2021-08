Lea Sprunger bei Athletissima – Da, wo vor zehn Jahren alles angefangen hat Lea Sprunger läuft ihre letzten Rennen in Lausanne – das wird hoch emotional. Dann wechselt die 31-jährige Europameisterin in die Direktion des Meetings. Monica Schneider

Ein letztes Mal auf der Bahn in Lausanne: Künftig wird Lea Sprunger den Event von ausserhalb begleiten. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Der Kreis schliesst sich am Donnerstag. Wenn in Lausanne gegen zehn Uhr abends zum Staffelrennen der Frauen gestartet wird. Wohl für niemanden wird Athletissima so emotional wie für Lea Sprunger. Zumal das sehr in die Jahre gekommene Stadion mit 12’900 Zuschauern ausverkauft sein wird. Nach fast zwei Jahren also wieder ein Meeting dieser Klasse vor Publikum. Für Lea Sprunger Heimpublikum.

Die 31-Jährige tritt da ein letztes Mal an, wo vor zehn Jahren alles angefangen hat. Es folgen danach noch «Weltklasse Zürich» (9. September) und die Gala in Bellinzona (14.), aber natürlich: In Lausanne ist Lea Sprunger von der jungen Mehrkämpferin zur Sprinterin und von da zur Hürdenläuferin geworden. Eine, die mit ihrer Grösse und Kraft einen Rhythmus laufen kann, der immer wieder verblüfft. Und die es schliesslich an die Weltspitze schaffte.