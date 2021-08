Brand in Winterthur – Dachbrand in der Lokstadt Am Dienstagabend brannte das Dach einer geschützten Sulzer-Halle. Die Brandursache ist unklar, ebenso die Höhe des Sachschadens.

An der Zürcherstrasse brannte es am Dienstagabend. Foto: hit

Die Rauchschwade war von weit her zu sehen und überraschend weiss. «Vom Bäumli hat es fast ausgesehen wie der künstliche Rauch, der von einer Bühne der Musikfestwochen aufstieg», sagt ein Leser. Auch am Mittwoch lag an der Zürcherstrasse der Geruch von kaltem Russ in der Luft. Vom Brand sah man am Morgen danach nichts mehr, auch die Feuerwehr war unterdessen abgezogen.

Gebrannt hat der Dachstock einer leer stehenden Sulzer-Halle bei der Lokstadt. Der Alarm ging am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr ein, wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt. Verletzt wurde niemand. Trotzdem standen die Blaulichtorganisationen mit einem Grossaufgebot im Einsatz, auch die freiwillige Feuerwehr wurde aufgeboten. Auf der Zürcherstrasse wurde der Verkehr behindert.