Sweet Home: 8 Einrichtungsideen – Dachschräge? Kein Problem! Nicht alle Räume sind einfach einzurichten. Eine besondere Herausforderung sind solche mit Dachschräge. Mithilfe dieser Inspirationen machen Sie den Nachteil zum Vorteil. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Spielen Sie mit Licht und Schatten

Hübsch: Eleganter Wohnraum unterm Dach. Foto über: Découvrir l'endroit du décor

Dachfenster sind wie Scheinwerfer und man kann dieses schöne Licht, das von oben kommt, bewusst einsetzen. Stellen Sie Leichtes, Formschönes ins Licht unters Fenster und Grosses, Schweres wie ein Sofa in die dunklere Ecke. Setzen Sie noch ein paar Farbakzente und vergessen Sie Blumen, Pflanzen und punktuell eingesetztes Licht nicht.

2 — Machen Sie es noch gemütlicher

Charmant: Helle Farben und zwei Omasessel für das Schlafzimmer. Foto über: The future kept

So direkt unter dem Dach fühlt man sich besonders geborgen. Unterstützen Sie diese Gemütlichkeit und kreieren Sie wohnliche Ecken. Auch in Schlaf- oder Kinderzimmern. Wählen Sie ruhig auch mal Omamöbel, diese mache sich nämlich gut in Dachzimmern.

3 — Sorgen Sie für Helligkeit und Frische

Kinderzimmeridee: Um die Ecke schlafen und unterm Dach kuscheln. Foto über: El Mueble

Damit es nicht zu düster wird unter dem Dach, tun helle Farben gut. Besonders in Kinderzimmern, die direkt unter dem Dach sind, ist es wichtig, eine helle und freundliche Atmosphäre zu kreieren, und das gelingt mit viel Weiss und hellen Naturtönen.

4 — Wie wärs mit Massregalen und Dramatik?

Stilvolles Schlafzimmer: Weinrote Farbe und ein schlichtes offenes Regal für Kleider. Foto über: Historiska Hem

In Räumen für Erwachsene darf es aber dramatischer werden. In diesem Schlafzimmer ist dies besonders stilvoll gelungen. Die Wände und ein massgefertigten Regal zeigen sich in einem warmen Weinrot. Die schräge Decke bleibt aber weiss. Sehr schön wirken auch die Bilder auf den farbigen Wänden. Um guten Stauraum in die Dachschräge zu kriegen, lohnt es sich Regale auf Mass machen zu lassen. Simple Regale, wie dieses hier, sind aber günstiger als Schränke, wirken zudem weniger massiv und lassen den Raum besser atmen.

5 — Kombinieren Sie freier

Verspielt: Korb, Draht und das Spiel mit Proportionen. Foto über: Decoholic

Für Massives sind Dachzimmer grundsätzlich nicht besonders gut geeignet. Denn auch wenn die Bodenfläche gross ist, machen ihn die schrägen Dachwände kleiner. In diesem Raum wurde dem auf gelungene Art Sorge getragen. Es hat viele leichte und filigrane Elemente. Und damit nicht alles zu feinteilig wirkt, ist mit einem Augenzwinkern eine übergrosse Stehleuchte einsetzt.

6 — Wählen Sie tiefe Sitzmöbel

Entspannt: Sitzgruppe Togo von Ligne Roset unterm Dach. Foto über: Real Homes , David Woolley

Die entspannten, tiefe Sitzmöbel sind perfekt für ein Wohnzimmer unter dem Dach. Sie sind bequem, aber nicht schwer und sie helfen, dass trotz mangelnder Wandhöhen eine gewisse Grosszügigkeit entsteht.

7 — Kreieren Sie ein himmlisches Schlafzimmer

Poesie: Ein Schlafzimmer ganz in Himmelblau. Foto über: The Nodroom

In diesem Schlafzimmer schafft die Farbe Poesie. Wenn man unter dem Dach, nahe am Himmel schläft und diesen auch durch das Dachfenster sieht, dann ist Himmelblau eine gute Idee. Der ganze Raum ist in Himmelblau durchgestrichen und das Bett hat Wäsche im selben Ton.

8— Tiefstapeln Sie

Clever: Tiefes Regal in einem Kinderzimmer. Foto über: The Socialite Family

Die besten Staumöbel in Dachzimmern sind tief und stehen direkt unter dem Dach. Sie nutzen den hintersten Winkel des Raumes, um Dinge zu versorgen. Damit bekommt der Raum Staufläche und Ruhe. Wenn das Sideboard weiss ist, wie die Decke dann entsteht eine optische Grösse.

