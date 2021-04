Brand in Winterthur – Dachstock eines Mehrfamilienhauses stand in Flammen Am Samstagmorgen kam es in Wülflingen zu einem Grosseinsatz von Schutz und Intervention Winterthur.

In Wülflingen kam es am frühen Samstagmorgen zu einem Löscheinsatz durch die Feuerwehr. Foto: BRK News

Am Papiermühlenweg in Wülflingen hat gemäss diversen Medienberichten am frühen Samstagmorgen ein Dachstock gebrannt. Das betroffene Mehrfamilienhaus befindet sich gerade im Umbau, verletzt wurde niemand.

Wie der Website von Schutz und Intervention Winterthur zu entnehmen ist ging der Alarm kurz vor 5 Uhr bei der Feuerwehr ein. Es waren rund 40 Personen und diverse Löschfahrzeuge im Einsatz. Auch die Kantonspolizei Zürich bestätigte einen Einsatz.

zim

