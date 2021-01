Handball-WM in Ägypten – Dänemark ist zum zweiten Mal in Serie Weltmeister Mit 26:24 bezwingt Titelverteidiger Dänemark die Schweden im Final. Mit dem Final endet ein Turnier, an dem auch die Schweizer ihre Spuren hinterlassen haben. Samuel Waldis

Mikkel Hansen (Mitte) und seine Mitstreiter feiern den zweiten dänischen Weltmeistertitel in Serie. Foto: Petr David Josek/Keystone/AP Photo

Irgendwann in der zweiten Halbzeit sprang Mikkel Hansen aus elf Metern Entfernung in die Luft und warf. Der Ball eines der besten Aufbauer der Welt flog zentral unter die Latte, Hansen landete und verzog keine Miene. Warum sollte er auch. Der Mann hat alles gesehen, was es im Welthandball zu sehen gibt. Und manchmal, wenn es keine Lösungen mehr gibt, dann schüttelt er diese Tore einfach aus seinem Arm, so trocken wie die Wüsten rund um Kairo.

Knapp eine halbe Stunde später feierten Hansen und seine Dänen in Ägypten den zweiten Weltmeistertitel in Serie: mit einem 26:24-Sieg gegen die Schweden und dem 19. Erfolg an einer WM in Folge. Vor zwei Jahren war der Final gegen Norwegen noch eine klare Sache gewesen. Doch anders als damals, als die Dänen 31:22 siegten, blieben die Schweden diesmal 60 Minuten lang dran.

Für die letzten Sekunden legten die Dänen den Ball nur noch in die Mitte des Feldes, kein Schwede machte sich mehr daran, irgendetwas am Resultat zu ändern.

Danach begann die Feier im leeren Kairoer Stadium Sports Hall. Mittendrin: Mikkel Hansen, der vor zwei Jahren Torschützenkönig der WM war, in der neusten Ausgabe des Wettbewerbs diesen Titel aber Frankis Carol Marzo überlassen musste, dem Mann aus Katar.

Schmid noch von Hansen überholt

Während die Dänen feierten, mussten die Schweden damit leben, den fünften Titel für ihr Land verpasst zu haben. Für sie hätte sich eine schöne Geschichte ergeben, hatten sie ihren letzten Titel doch 1999 in Äygpten gewonnen.

Und so endet diese vielbeachtete WM in Ägypten mit einem erwarteten Sieger. Unerwartet waren die Schweizer in dieses Turnier gerutscht, als zweite Nachrücker-Nation, und beendeten es auf dem 16. Rang.

Das mag weit weg sein von der Weltspitze. Doch sie hauchten diesem Turnier nicht nur in Person von Andy Schmid Qualität ein, sondern sie überraschten mit drei Siegen aus sechs Partien auch sonst.

Im Final überholte Dänemarks Hansen den Schweizer Schmid übrigens noch in der Torschützenliste. Schmid beendet das Turnier mit 44 Treffern als sechsbester Schütze.