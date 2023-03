Steigende Militärausgaben – Dänemark schafft gesetzlichen Feiertag ab – um Nato-Budget zu finanzieren Mit dem zusätzlichen Arbeitstag will der Staat rund 400 Millionen Franken einnehmen. Damit soll das 2-Prozent-Ziel der Nato für Militärausgaben früher erreicht werden.

«Undemokratische Schweinerei»: Im Februar demonstrierten Zehntausende in Dänemark gegen die Streichung eines gesetzlichen Feiertags. Foto: Emil Helms (AFP)

Das dänische Parlament hat am Dienstag einem umstrittenen Gesetzentwurf zugestimmt, der die Abschaffung eines Feiertags zugunsten der Finanzierung des Militärbudgets vorsieht. 95 Abgeordnete der Sozialdemokraten, Liberalen und Gemässigten stimmten für das Vorhaben und 68 dagegen. Das Projekt der Regierung der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hatte in den vergangenen Wochen für viel Kritik und Proteste in Dänemark gesorgt.

Die Regierung hatte im Januar angekündigt, den sogenannten Grossen Gebetstag abschaffen zu wollen, der in Dänemark seit dem 17. Jahrhundert gefeiert wird. Der zusätzliche Werktag würde Regierungsrechnungen zufolge etwa drei Milliarden zusätzliche dänische Kronen (402 Millionen Franken) in die Staatskasse spülen.

Anfang Februar demonstrierten etwa 50’000 Menschen vor dem Parlament in Kopenhagen gegen das Regierungsvorhaben – ein seltenes Bild in dem an Konsens gewöhnten Land. Eine Onlinepetition haben fast 500’000 Personen unterschrieben.

Ein seltenes Bild in Dänemark: Zehntausende gingen auf die Strasse, um gegen die Regierung zu demonstrieren. Foto: Emil Helms (AFP)

Auch die Opposition links und rechts der Regierungskoalition kritisierte die Abschaffung des Feiertags. Mit 60 Abgeordneten hätten sie eine Volksabstimmung einfordern können, was angesichts der 68 Stimmen gegen die Abschaffung in Reichweite schien. Die Gegner konnten sich aber nicht auf ein Referendum einigen.

Die Regierung beabsichtigt, die zusätzlichen Einnahmen für den Wehretat auszugeben, um das 2-Prozent-Ziel der Nato bereits 2030 statt wie ursprünglich geplant 2033 erreichen zu können. Dies sei vor dem Hintergrund der russischen Invasion der Ukraine notwendig, hiess es.

«Ich denke nicht, dass es ein Problem ist, einen Tag mehr arbeiten zu müssen», erklärte Regierungschefin Frederiksen. Es stünden «enorme Ausgaben» für Verteidigung, Sicherheit, Gesundheit, Psychiatrie und «grüne Transformation» an, sagte sie bei der Vorstellung ihres Regierungsprogramms im Parlament, «und es gibt keinen finanziellen Spielraum».

Die dänische Premierministerin Mette Frederiksen hat kein Problem mit der Streichung des Feiertags: «Ich denke nicht, dass es ein Problem ist, einen Tag mehr arbeiten zu müssen», sagte sie nach dem Parlamentsentscheid. Foto: Liselotte Sabroe (AFP)

Dänemark wird künftig noch acht gesetzliche Feiertage haben, neben dem Neujahrstag sind es allesamt christliche: Gründonnerstag, Karfreitag, Ostermontag, Auffahrt, Pfingstmontag sowie 1. und 2. Weihnachtstag. Der Tag der dänischen Verfassung am 5. Juni ist kein gesetzlicher Feiertag, obwohl in der Regel die Läden und Behörden zuhaben.

In der Schweiz gibt es in den meisten Kantonen neun oder mehr gesetzliche Feiertage. Am knausrigsten mit zusätzlichen Feiertagen ist die Calvinstadt Genf mit sieben, am meisten Ruhetage kennen katholische Kantone wie beispielsweise Schwyz, wo selbst der Dreikönigstag arbeitsfrei ist – und der Nachmittag des Schmutzigen Donnerstags.

AFP/anf

