Petition eingereicht – Dättliker will Kirche nachts zum Schweigen bringen Der Neubau mit Alterswohnungen in Dättlikon steht offenbar zu nahe an der Dorfkirche. Fast alle Bewohner haben eine Petition gegen die nächtlichen Glockenschläge unterschrieben. Doch die Anlage einfach auszuschalten, ist gar nicht möglich. Tanja Hudec

Vor dem Eingang seiner neuen Residenz: Weil ihn die nächtlichen Glockenschläge um den Schlaf bringen, hat der Dättliker Anton Moosbrugger eine Petition lanciert. Foto: Marc Dahinden

Anton Moosbrugger glaubt an Gott, aber nicht an die Kirche. Trotzdem kennt er den Abstand von seinem Schlafzimmerfenster bis zur Dorfkirche ganz genau: 19 Meter. Grund sind die nächtlichen Glockenschläge, die dort viertelstündlich erklingen und ihm seit einem Jahr den Schlaf rauben.



Innert 24 Stunden – auch das weiss der Pensionär genau – läuten sie 636-mal. «Ohne sakrales Geläut», präzisiert er und hebt den Zeigefinger. Während der offiziellen Nachtruhezeit zwischen 22 und 7 Uhr macht das 249 Schläge. Und gegen diese 249 Schläge will Moosbrugger nun vorgehen.

19 Meter Abstand: Die evangelisch-reformierte Kirche Dättlikon steht direkt vor Anton Moosbruggers Schlafzimmer. Foto: Tanja Hudec

Der gross gewachsene Mann mit dem grau melierten Haar und dem Dreitagebart legt ein Bund Papier auf den Wohnzimmertisch und setzt sich neben seine Frau Marie-Louise. «15 Minuten reichen unmöglich, um wieder in den Tiefschlaf zu finden», sagt er ruhig.

Um dem nächtlichen Lärm den Garaus zu machen, hat er vergangene Woche eine Petition mit der Überschrift «IG Laut ist out» lanciert und das Dokument am Dienstag dem Dättliker Gemeinderat überreicht.

Insgesamt 50 Autogramme seien innert 48 Stunden zusammengekommen. Moosbrugger ist zufrieden mit dem Ergebnis. Sein Ziel waren 56 Unterschriften; das entspricht ungefähr zehn Prozent der Stimmberechtigten in der Gemeinde und sende ein klares Signal an den Gemeinderat.



Denn dort ortet er den Fehler. Das Gebäude, in dem das Ehepaar wohnt, wurde auf Wunsch der Bevölkerung erstellt und war erst letzten Sommer fertig bezugsbereit. Zuvor befand sich an der Stelle das alte Gemeindehaus. Nun ist im Erdgeschoss die Verwaltung untergebracht, der Rest ist mit altersgerechten Wohnungen belegt.



Bevor der Neubau gebaut worden sei, hätte man laut Moosbrugger die Lärmbelastung abklären müssen. «Das geht doch nicht, ein Gebäude für ältere Menschen, die je nachdem besonders sensibel auf Lärm reagieren, so nah an einer Kirche zu bauen. Man stellt ein Altersheim ja auch nicht neben einen Flughafen.»

Im roten Bereich

Bürger, die sich gegen nächtliche Kirchenglocken wehren, gibt es in der Schweiz immer wieder. In den letzten 22 Jahren ist es deswegen gemäss dem Portal Lärm.ch, das von der Vereinigung kantonaler Lärmschutzfachleute betrieben wird, zu elf Gerichtsverhandlungen gekommen, sechs davon endeten vor Bundesgericht. Die Abwägung zwischen Lärmschutz und Tradition kippte mehrheitlich zugunsten des Glockenschlags.



So schlägt die evangelisch-reformierte Kirche Wädenswil beispielsweise nach wie vor auch nachts alle 15 Minuten, nachdem ein Anwohnerpaar 2017 gegen Stadt und Kirchgemeinde vor Bundesgericht das Nachsehen hatte. 2010 schützte das Gericht den Viertelstundenschlag ferner in einem Fall der Gemeinde Gossau ZH und noch früher das Morgengeläut der reformierten Kirche Bubikon.

«Dass die nächtlichen Glockenschläge der Kirche mich derart stören, habe ich unterschätzt.» Anton Moosbrugger, Dättliker Petent

Das für viele Menschen romantisch klingende «Dingdong» der Kirchenglocken fällt offiziell unter Alltagslärm, für den der Bundesrat in der Lärmschutzverordnung keine Grenzwerte festgesetzt hat. Die Vollzugsbehörde – in diesem Fall der Dättliker Gemeinderat – muss aber dafür sorgen, dass die Bevölkerung von Lärmemissionen «in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich gestört» wird.



Im Kanton Zürich gilt Glockengeläut nachts zudem erst ab 60 Dezibel als Lärm. Nur bei Überschreitung dieser Grenze sind Klagen erlaubt – und zwar «gemessen bei gekipptem Fenster am Ohr der schlafenden Person», wie das Verwaltungsgericht 2010 entschieden hat.



Moosbrugger hat selbst mit einem «Taschengerät» nachgemessen. Verlässlich sei das Ergebnis wohl nicht. «Es lag aber klar im roten Bereich.» Er sagt das gelassen, klingt nicht wütend. Eine Klage komme für ihn nicht infrage. Er habe sich bewusst für die Petition, das höflichste aller Instrumente, entschieden.

So klingt die Dättliker Dorfkirche tagsüber, um 15 Uhr – mit dem iPhone gefilmt vor der Eingangstür des Neubaus an der Kirchgasse 1, wo Anton Moosbrugger seit einem Jahr wohnt. Video: Tanja Hudec

Doch wieso wohnt jemand eigentlich direkt neben einer Kirche, wenn ihn die Glocken stören? «Wir hatten keine grosse Wahl», so der 72-Jährige. Das Haus an der Birkenstrasse 23 habe man dem Sohn mit Familie überlassen, und Mietwohnungen seien in Dättlikon Mangelware. «Aus dem Dorf wegziehen wollten wir wegen der Familie nicht. Und dass die nächtlichen Glockenschläge der Kirche mich derart stören, habe ich unterschätzt.»



Im Gegensatz zu Kuhglocken, die dauernd bimmelten, empfinde er die Kirchenglocken als viel irritierender, da sie völlig unvermittelt erklängen, sagt Moosbrugger. Eine ETH-Studie aus dem Jahr 2011 gibt dem Mann recht. Das Plötzliche des Glockenschlags werten die Studienautoren sogar als störender als Fluglärm.

Aus der Zeit

Auch fast allen anderen Bewohnern des Dättliker Neubaus geht es wie Moosbrugger. 10 der 11 Bewohner haben seine Petition unterschrieben. «Bei vielen rannte ich offene Türen ein. Einige haben mir auf die Schulter geklopft und sich bedankt.»

Aber nicht nur Dättliker, die in unmittelbarer Nähe zur Kirche wohnen, seien auf seiner Seite. «Ich habe Unterstützung aus dem ganzen Dorf erhalten.»

Moosbruggers Frau Marie-Louise hat dem Gespräch bisher interessiert gelauscht. «Mich stören die Glocken nicht», sagt sie nun. «Ich kann wieder einschlafen – als Mutter bin ich es vielleicht von den Kindern her noch gewohnt.»

Der Bau mit der Holzfassade steht erst seit letztem Sommer in Dättlikon und wohl von allen Gebäuden der Kirche am nächsten. Jedenfalls stören sich erstmals Bewohner an den nächtlichen Glockenschlägen. Foto: PD

Sie sei aber absolut der Meinung, dass unnötiger Lärm in der Nacht eliminiert werden müsse. «Das passt nicht mehr in die heutige Zeit.»



Er nickt: «Es hat auch keine kirchliche Signifikanz. Das ist lediglich eine alte Tradition.»



Sie sagt: «Seinerzeit hatte das vielleicht seine Berechtigung, als die Menschen noch nicht so viele Handys und Uhren hatten.»



Er sagt: «Das kommt noch dazu.»



Sie: «Um sechs Uhr läutet es fünf Minuten lang. Dann steht man auf und geht arbeiten. Früher machte das sicher Sinn.»



Er: «Heute nicht mehr. Schon gar nicht in der Nacht. Tagsüber stört es mich nicht.»



Und jetzt schlägt die Kirchenglocke, etwas mehr als 19 Meter entfernt, da man im Wohnzimmer sitzt, 14.15 Uhr. Der einmalige Schlag klingt sanft, ist aber gut zu hören.



Die Balkontür stehe offen, räumt Moosbrugger ein. Die Scheiben isolierten gut. Auch nachts höre er bei geschlossenem Fenster nicht viel. «Wir schlafen aber lieber mit frischer Luft und erwachen zu Vogelgezwitscher. Das hören wir gerne.»

Nicht auf Knopfdruck

In vielen Gemeinden sind die nächtlichen Glockenschläge bereits abgestellt. So beispielsweise auch in Pfungen. Dies könnte den Moosbruggers zugutekommen, schliesslich fusionieren die Kirchgemeinden Dättlikon und Pfungen nächstes Jahr.



Und noch etwas könnte dem von Schlafmangel geplagten Mann und seinen Leidensgenossen in die Hände spielen, wie Marie-Louise Moosbrugger richtig sagt: «Wir müssen ja jetzt Strom sparen.»



Das Ehepaar Moosbrugger ist optimistisch, dass die Petition Erfolg haben und der Gemeinderat ein Einsehen haben wird.



Dazu äussern will sich Gemeindepräsidentin Johanna Vogel auf Anfrage noch nicht. Zunächst müsse sie die Sache mit der Kirchgemeinde besprechen. Auch Kirchgemeindepräsidentin Tanja Klinger möchte die Petition noch nicht kommentieren, da sie diese noch nicht gesehen habe. Sie sagt aber, Anton Moosbrugger sei der Erste, der sich an den nächtlichen Kirchenschlägen störe. Zuvor sei dies im Dorf noch nie ein ernsthaftes Thema gewesen.

Moosbrugger ist bei der Kirchgemeinde bereits vorstellig geworden. Sie sei seine erste Anlaufstelle gewesen. «Zwar ist die Politik zuständig, die Kirche verursacht aber den Lärm.» Deshalb habe er bereits drei Monate nach Bezug der Alterswohnung eine Anfrage zum nächtlichen Läuten eingereicht. «Ich erhoffte mir eine Antwort an der Kirchgemeindeversammlung.»



Man antwortete ihm jedoch, dass er an dem Anlass nicht zugelassen sei, weil er kein Kirchgemeindemitglied sei. «Ich erhielt aber einen netten Brief, in dem man mir die Funktionsweise der Glocke ausführlich erklärte – offenbar handelt es sich um eine sehr alte Installation. Das hat mich aber nicht unbedingt interessiert.»

Relevant könnten die Ausführungen der Kirchgemeinde trotzdem noch werden. Tatsächlich stammt die Glockenanlage aus dem Jahr 1917. Sie ist mit drei Zugdrähten ausgestattet. Die Klöppel jeder der drei Glocken werden also einzeln gezogen. Die Viertel- und Stundenschläge lassen sich nicht per Knopfdruck abstellen, wie das beispielsweise in Pfungen möglich ist, wo die vollautomatische Anlage sogar per Handy gesteuert werden kann.

In Dättlikon müsste für jede Glocke von Hand eine Schlagsperre montiert werden, die den Glockenschlag abfängt und unterdrückt – ein technisch kompliziertes und wohl auch nicht gerade günstiges Unterfangen.



Falls Moosbrugger mit seiner Petition also reüssiert, dürfte es für die Gemeinde nicht allzu einfach werden, die Kirche nachts zum Schweigen zu bringen.

Tanja Hudec ist seit 2022 Redaktorin im Ressort Region Winterthur. Nach dem Bachelor in Mehrsprachiger Kommunikation absolvierte sie die Diplomausbildung an der Schweizer Journalistenschule MAZ. Als Journalistin arbeitet sie seit 2011. Mehr Infos

