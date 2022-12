Geschlechterspezifische Medizin – Dagegen wächst ein Kraut Hollywoodstar Gwyneth Paltrow setzt auf alternative Heilmethoden – der Erfolg von Homöopathie und Esoterik ist vor allem bei Frauen gross. Das hat auch mit mangelhafter Medizin zu tun. Julia Werthmann

Gwyneth Paltrow an der «Harper’s Bazaar»-Ausstellung im Rahmen der Paris Fashion Week im Februar 2020. Foto: Pascal Le Segretain (Getty Images)

Was haben Gwyneth Paltrow und mehr als jede dritte Frau in der Schweiz gemeinsam? Sie gehören zu denen, die intravenös ihren Vitaminhaushalt via Infusion restaurieren, sich abends ein Zuckerkügelchen unter die Zunge legen, zähe Entgiftungskuren durchhalten oder energetisch gegen Traumata und chronische Schmerzen arbeiten. Sie suchen und beschreiten Wege abseits der klassischen Medizin, um Körper und Geist ins Lot zu bringen. Diese alternativen, komplementären, «ganzheitlichen» Gesundheitspraktiken werden ihnen von Heilpraktikern, Apothekerinnen, in Magazinen, Blogs, Podcasts und Instagram-Posts nahegelegt.