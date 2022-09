Allein auf Reisen – Dahin führen die Solotrips Die Reiselust ist zurück, auch bei Alleinreisenden. Die Reiseveranstalter begegnen dem Wunsch nach Solotrips mit vielfältigen Angeboten. Wir haben uns nach den beliebtesten Destinationen und besten Tipps erkundigt. Gregor Waser (Travelcontent)

Soloreisen erfreuen sich steigender Beliebtheit. Foto: Mesut Kaya / Unsplash

Jeder dritte Schweizer, jede dritte Schweizerin ist Single, Tendenz steigend. Wie viele davon allein in die Ferien reisen, ist bei den Reiseveranstaltern zwar nicht zahlengenau zu eruieren. Doch die Anzahl dürfte gross sein. «Die gute Nachfrage bei Singlereisen hält an», sagt Hotelplan-Sprecherin Bianca Gähweiler, «kommt hinzu, dass insbesondere Frauen zunehmend mutiger bei der Destinationswahl sind.» Auch bei Kuoni erachtet man gemäss Sprecher Markus Flick die Nachfrage nach Solotrips weiterhin als konstant.

Als favorisierte Feriendestinationen alleinreisender Frauen nennt Hotelplan Suisse diese Ziele, in dieser Reihenfolge: Griechenland vor Spanien, Tunesien, USA, Ägypten, Zypern, Grossbritannien, Deutschland, Italien und Kreuzfahrten. Bei Männern präsentieren sich die Top 10 so: Spanien vor den USA, Griechenland, Zypern, Ägypten, Thailand, Grossbritannien, Deutschland, Tunesien und Kanada.

Passend zum Thema Singlereisen bringt die Hotelplan-Marke Travelhouse nun im September das Travelbook «Alleine unterwegs», mehr Magazin als klassischer Reisekatalog, heraus. «Im Fokus stehen Destinationen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln bereist werden können oder so überschaubar sind, dass sie gut auch allein mit dem Mietwagen zu bereisen sind. Die Reisen bestehen aus interessanten Kombinationen von Naturerlebnissen, Kultur und Citylife», erklärt Sibylle Bloch, Head Special Interest bei Travelhouse. Als Beispiel nennt sie eine Inselkombination von La Gomera und La Palma, die sich vor allem an Wanderinnen und Wanderer richtet.

Malreise zu den Vulkanen

Ein Blick auf die verschiedenen Angebote von Schweizer Reiseveranstaltern lässt vermuten: Das auf Solotraveller ausgerichtete Reiseangebot dürfte grösser sein denn je. Dazu gehören vor allem auch Ideen, bei denen Alleinreisende nicht auf Gesellschaft verzichten müssen und bei denen gemeinsame Erlebnisse sogar Teil der Reise sind. Zum Beispiel Wanderreisen.

Wieso nicht mal nach Lanzarote? Foto: Tanja Cotoaga / Unsplash

Baumeler Reisen lädt etwa zum Wandern entlang der Südwestküste Portugals, der wilden Costa Vicentina. Oder zur Malreise nach Lanzarote, der Insel mit den bizarren Vulkanlandschaften. In der Wandergruppe mit Imbach Reisen wird Ende März 2023 die Blumeninsel Madeira erkundet, und im April 2023 im Rahmen einer Höhen- und Küstenwanderung der Nordwesten von Mallorca.

Ohne Einzelzimmerzuschlag aufs Meer

Alleinreisende wissen um die saftigen Einzelzimmerzuschläge, die einen Solotrip ganz schön teuer machen können. Bei ausgewählten Singlereisen-Angeboten fallen diese nun vermehrt weg. So zum Beispiel bei Kuoni Cruises. Die kleine Flotte von Sea Cloud Cruises mit maximal 136 Personen an Bord eigne sich nur schon deshalb für Singlereisende, weil man schnell in Kontakt mit anderen Passagieren komme – und auf dem Schiff ganz generell lockere Geselligkeit herrsche.

Auch auf Reisen mit den Excellence-Flussschiffen des Reisebüros Mittelthurgau lassen sich leicht Kontakte knüpfen – ob beim Drink an der Bar, beim Schwätzchen auf dem Sonnendeck oder während einer Exkursion an Land. An Bord der kleinen Schweizer Grandhotels mit maximal 75 bis 145 Gästen geht es persönlich zu und her. Für ruhige Momente ganz für sich allein findet sich an Bord immer ein passendes Plätzchen. Auf etlichen Flussreisen bietet das Reisebüro Mittelthurgau Alleinreisenden auf fast allen Decks Kabinen ohne Zuschlag an.

Mit 20 Prozent ist der Einzelkabinenzuschlag bei MSC Cruises für alle Kreuzfahrten mit Abfahrt bis Ende Mai 2023 nur gering. Auch bei Aida Cruises beträgt derzeit auf vielen Routen mit Abfahrt in den Emiraten im Zeitraum Oktober und November der Einzelkabinenzuschlag lediglich 10 Prozent.

Die Wahl des richtigen Hotels

Alleine ins Hotel? Bedenken, am separaten Tischchen platziert zu werden und sich beim Dinner unwohl zu fühlen, sind berechtigt – vor allem, wenn man in einem bei Pärchen beliebten Hotel absteigt. Doch mittlerweile gibt es zahlreiche Ferienhotels, die bei Singlereisenden sehr gut ankommen. FTI Touristik empfiehlt die Breakers Diving & Surf Lodge in Soma Bay am Roten Meer. Sportbegeisterte kommen hier schnell in den Austausch mit Gleichgesinnten.

Ferien ohne Kindergeschrei und ohne schräge Blicke, weil man allein unterwegs ist, gibts bei TUI und jenen Robinson Clubs, die auf «Adults only» setzen. Entspannung, feines Buffet, Sport und Beachparty heisst hier die Losung, etwa im Robinson Camyuva in der Südtürkei oder im TUI Blue Lindos Bay auf Rhodos.

Beim Badeferien-Spezialisten Helvetic Tours steht der Aldiana Club Costa del Sol bei Alleinreisenden hoch im Kurs: All-inclusive und Zimmer mit Meerblick zur Alleinbenutzung lautet hier die Formel.

