Sozialhilfe in Winterthur – «Dahinter steckt ein Geflecht, ein Clan» Ein Ehepaar wehrt sich vor Gericht gegen Betrugsvorwürfe. Die Staatsanwältin sagt hingegen, die beiden hätten den Sozialstaat «krass ausgenutzt». Mirko Plüss

Blick auf das Bezirksgericht in Winterthur. Archivfoto: Thomas Egli

Wegen mutmasslichen Sozialhilfebetrugs steht seit Mittwochmorgen ein Winterthurer Ehepaar vor dem Bezirksgericht. Die Befragung gestaltete sich langsam und zäh. Die drei Richter mussten den Mann und seine Frau – ein Schweizer und eine B-Aufenthalterin, die seit 30 respektive 15 Jahren in der Schweiz leben – via einen Dolmetscher befragen.

Laut der zuständigen Staatsanwältin hat die Frau im grossen Stil betrogen: Knapp 90’000 Franken an Sozialhilfegeldern soll sie über Jahre zu Unrecht von der Stadt Winterthur bezogen haben. Sie sei eigentlich Chefin eines Coiffeursalons in der Stadt gewesen mit regelmässigem Einkommen. Für die offiziellen Dokumente habe sie eine «Strohfrau» vorgeschoben. Zudem habe sie einen Ausländer ohne Papiere beschäftigt. Auch der Ehemann soll die Behörden angelogen haben. Er habe Sozialhilfe in Höhe von mehreren Tausend Franken bezogen und daneben ein Restaurant mit einem Marktwert von 85’000 Franken betrieben.