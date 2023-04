EHCW besetzt Goaliepositionen – Damian Stettler kehrt nach Winterthur zurück Der Torhüter ist der wichtigste Spieler im Eishockey. Beim EHC Winterthur werden nächste Saison Damian Stettler und der Tscheche Michal Chmel die Goalies sein. Urs Kindhauser

An Damian Stettler hat man in Winterthur gute Erinnerungen: als Hexer unter Dauerbeschuss. Foto: Madeleine Schoder

Ohne gute Torhüterleistungen gewinnt man im Eishockey keinen Blumentopf. Darin sind sich die Experten einig. Beim EHC Winterthur hat man letzte Saison gelernt, dass sehr junge Goalies diese Leistungen zwar bringen können, aber nicht konstant genug. Die EHCW-Goalies der nächsten Saison sind zwar auch nicht alt, aber doch etwas erfahrener als zuletzt: Der 21-jährige Damian Stettler unterschrieb in Winterthur für zwei Jahre, der 27-jährige Michal Chmel für eines.

Für Stettler spricht: Man kennt ihn in Winterthur. Als Junior kam er 2020/21 von den SCL Tigers hierher und überzeugte in nur neun Spielen derart, dass man ihn auch für die Saison danach auslieh. Doch diese wurde für den gelernten Schreiner sehr kurz. Wegen eines Knorpelschadens im Knie musste er sie nach dem dritten Spiel und einer herausragenden Leistung gegen Sierre abbrechen. Über ein Jahr lang fiel er aus, ehe er in der abgelaufenen Saison bei Langenthal die Nummer 2 hinter Elien Paupe war, immer noch mit einem Vertrag bei den SCL Tigers. Eingesetzt in 22 Qualifikationsspielen für Langenthal wehrte er knapp 90 Prozent der Schüsse ab. Bei den Tigers übrigens kam er 2020/21 zu acht Einsätzen in der National League.

Noch ein Aroser

Michal Chmel kam über den Nachwuchs von Ambri-Piotta in die Swiss League, in der er in der Saison 2016/17 21 Spiele für die Ticino Rockets absolvierte, darunter auch eines gegen den EHCW. Nach dem 0:3-Rückstand bei halber Spielzeit wurde der Tscheche mit Schweizer Lizenz ausgewechselt und die Rockets gewannen in der Verlängerung noch 4:3. Danach spielte Chmel meist in der 1. Liga für die Pikes Oberthurgau, ehe er letzte Saison beim EHC Arosa in der MyHockey League zum Einsatz kam. Mit Chmel als Nummer 1 im Tor schied Arosa im Playoff-Halbfinal gegen den späteren Meister und Aufsteiger Martigny aus.

Der EHC Arosa vermeldete nebst Chmel einen zweiten Abgang in Richtung Winterthur, der vom EHCW allerdings noch nicht bestätigt ist: Auch Verteidiger Bo Salerno soll nächste Saison in der Deutweghalle spielen. Der 25-jährige Verteidiger kommt aus dem Nachwuchs Luganos und war die letzten fünf Saisons bei Arosa unter Vertrag.

