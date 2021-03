Chancengleichheit in der Bildung – Damit es mehr talentierte Schülerinnen ans Gymi schaffen Auch Jugendliche aus bildungsfernen Haushalten sollen eine echte Chance haben, ans Gymnasium zu gehen. Aus dieser Überzeugung haben einige Winterthurerinnen einen Verein gegründet, der sich an das Zürcher Chagall-Programm anlehnt – mit einem wichtigen Unterschied. Deborah Stoffel

Mathesan Kengatharan hat sich mit dem Zürcher Chagall-Projekt auf das Gymnasium vorbereitet – und es an die Kantonsschule Büelrain geschafft. Er sagt über sich: «Ich lerne gern und bin deshalb froh, noch weiter zur Schule gehen zu können.» Foto: Marc Dahinden

Nach dem Vorbild des Zürcher Förderprogramms Chagall (Chancengerechtigkeit durch Arbeit an der Lernlaufbahn) haben im September Lehrerinnen zusammen mit der Kantonsschule Büelrain den Verein «Chance Winterthur» gegründet. Ziel ist es, Jugendliche aus bildungsfernen Haushalten oder solche mit knappen finanziellen Verhältnissen kostenlos in der Vorbereitung auf die Gymi-Prüfung zu unterstützen. Die erste Klasse soll im August starten mit maximal zwölf Schülerinnen und Schülern. Derzeit erarbeiten vier Lehrpersonen das Programm und die Lehrmittel. Diese können nicht von Chagall übernommen werden. Im Unterschied zum Zürcher Vorbild will der Winterthurer Verein sich nicht auf Jugendliche mit Migrationshintergrund beschränken.