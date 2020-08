Corona-Lockerung in Winterthur – Damit käme der FCW über die Runden Der Entscheid des Bundesrats, die 1000er-Grenze aufzuheben, freut den FC Winterthur. Er profitiert zudem davon, dass in der Challenge League Stehplätze erlaubt sind. Hansjörg Schifferli

Ab Oktober kann auf der Schützenwiese wieder vor viel Publikum gespielt werden. Enzo Lopardo

Natürlich freuen sie sich auch beim FCW, ab Oktober wieder vor mehr Zuschauern spielen zu dürfen. Auch wenn noch manche Fragen offen sind (und wohl auch kantonal unterschiedlich beantwortet werden), so hoffen sie beim FCW, von folgenden Voraussetzungen ausgehen zu können: dass sie auf der Schützenwiese so viele Sektoren für je 300 Besucher einrichten können, um 3000 bis 3600 Zuschauer Einlass gewähren zu können. In einem Stadion mit einer grundsätzlichen Kapazität von 9400 Plätzen. Das läge dann im Bereich des bisherigen Zuschauerschnitts. Damit käme der Verein über die Runden.