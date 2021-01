Bildung oder Gesundheit? Beides! Sechstklässler in Allschwil. Foto: Keystone

Über zwei Millionen Menschen in der Schweiz arbeiten seit Montag im verordneten Homeoffice. Sie sind Informatiker, Beamtinnen oder Ingenieure. Das Infektionsgeschehen verfolgen sie nun vom Computer auf dem Küchentisch aus.

Andere Arbeitnehmende haben es gerade weniger wohlig. Sie sind Pflegerinnen, Kassierer oder Lehrerinnen. Und sind täglich dort im Einsatz, wo trotz Lockdown noch immer viele Menschen zusammenkommen. In Spitälern, in Läden, in Schulzimmern.

Von Angst und Erschöpfung berichteten bisher vor allem die Pflegenden. Ihr öffentlicher Appell löste in der ersten Corona-Welle grosse Solidarität aus und befeuerte in der zweiten schärfere Massnahmen.