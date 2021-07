Fahrplan des Dampfbahnvereins – Dampfbahn fährt weniger häufig als zunächst geplant Obschon der Dampfbahnverein Zürcher Oberland vor Bundesverwaltungsgericht gewonnen hat, verzichtet er im Herbst auf tägliche Fahrten. Heinz Zürcher

Ab September fahren die historischen Züge des DVZO wieder häufiger. Archivbild: Keystone

Eben noch im Rechtsstreit – und schon legt der Dampfbahnverein Zürcher Oberland (DVZO) seinen Herbstfahrplan vor. Darin hält er zwar an seinem Pilotprojekt unter dem Motto «Zeitreise Zürcher Oberland» fest. Doch die Züge verkehren weniger häufig als ursprünglich geplant. «Damit wollen wir den Kritikern auch signalisieren, dass wir gesprächsbereit sind und ihnen entgegenkommen», sagt Christian Schlatter vom DVZO.

Statt während sechs Wochen täglich Fahrten anzubieten, verkehren die Züge im September wie gewohnt an zwei Sonntagen (5. und 19. September) sowie zusätzlich an zwei Samstagen (4. und 18. September). Dabei kommen jeweils drei Züge zum Einsatz, am Morgen ein historischer Elektrozug und am Nachmittag zwei Dampfzüge.