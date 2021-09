Auftakt am Donnerstag – Daniel Brühl präsidiert die Jury am Zurich Film Festival Der deutsche Hollywood-Schauspieler wird dieses Jahr die Jury für die Spielfilme leiten.

Bekannt aus Filmen wie «Good Bye Lenin!» und «Inglourious Basterds»: Der 43-jährige Schauspieler Brühl. Foto: Keystone

Der deutsche Schauspieler Daniel Brühl ist Jurypräsident am 17. Zurich Film Festival. Er sei ein alter Bekannter am Anlass und einer der wenigen Deutschen, die sich in Hollywood etabliert hätten, teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Brühl wird die Jury für die Spielfilme leiten.

Ihm zur Seite sitzt unter anderen der frühere Berlinale-Leiter Dieter Kosslick im Gremium. Auch die weiteren Jurys sind gemäss den Organisatoren hochkarätig besetzt. Bei der Dokumentarfilm-Jury hat der britische Oscarpreisträger Asif Kapadia den Vorsitz, im Fokus-Wettbewerb der deutsche Regisseur Sönke Wortmann.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Das Zurich Film Festival startet am Donnerstag und dauert bis am 3. Oktober. Während der elf Tage präsentiert es nach eigenen Angaben die schönsten Entdeckungen und die meist erwarteten Filme des Jahres. Es bezeichnet sich als grösstes Herbstfestival im deutschsprachigen Raum.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.