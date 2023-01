Glücksspiel in Winterthur – Daniel Kullmann wird Direktor des geplanten Casinos Der Verwaltungsrat der Swiss-Casinos-Gruppe hat Daniel Kullmann zum Direktor des geplanten Casinos in Winterthur ernannt. Dieses soll – vorbehältlich der Konzession – im Frühjahr 2025 seine Tore öffnen. Dagmar Appelt

Daniel Kullmann soll das geplante Casino in der Winterthurer Lokstadt leiten. Foto: pd

Die Swiss-Casinos-Gruppe will bekanntlich im Frühjahr in der Winterthurer Lokstadt ein Casino eröffnen. Dazu will sie die denkmalgeschützte Halle Rapide mieten. Direktor soll Daniel Kullmann werden, wie die Gruppe am Dienstag bekannt gab. Unter seiner Leitung soll das Winterthurer Casino im Frühjahr 2025 in Betrieb gehen. Voraussetzung ist, dass der Bundesrat die Konzession erteilt. Der Entscheid wird im Oktober 2023 erwartet.