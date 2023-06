Triathlon-Star beendet Soloprojekt – Daniela Ryf will nicht mehr allein sein Die fünffache Hawaii-Siegerin kehrte zurück zu ihrem Trainer, weil es ohne Inputs von aussen nicht mehr klappte. Nun siegt sie wieder. Jörg Greb

Zurück zum Erfolg: Beim Ironman 70.3 in Rapperswil-Jona hatte Daniela Ryf wieder Grund zur Freude. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Es war eine gute Minute der etwas über vier Wettkampfstunden in Rapperswil-Jona. Ein Augenblick fernab der TV-Kameras und des breiten Publikums. In der Wechselzone nach den 1,9 km Schwimmen und den 90 km Velo steht Daniela Ryf barfuss auf dem Rasen, hebt das rechte Bein, zieht sich die Laufsocke über und schlüpft in den Laufschuh. Anschliessend dasselbe mit dem linken Bein. Die fünffache Siegerin des Ironman Hawaii tut dies mit stoischer Ruhe. Die Balance findet sie mühelos. Kein Anzeichen von Erschöpfung oder Müdigkeit nach 2:40 Stunden Strapazen. Stattdessen Stabilität, Sicherheit, Konzentration.