Dreikampf vor Handball-Playoff – Dank fremder Hilfe rückt Pfadi seinem Ziel näher Die Niederlage der Kadetten Schaffhausen in Kriens verschafft den NLA-Handballern von Pfadi Winterthur eine bessere Ausgangslage für den finalen Kampf um Rang 1. Entschieden ist aber noch nichts. Urs Stanger

Stand halten müssen die Winterthurer (im Bild Goalie Dennis Wipf) am Donnerstag in Thun (Janick Sorgen). Markus Grunder

Höher haben die Kadetten Schaffhausen kein Meisterschaftsspiel seit dem 14. Dezember 2008 mehr verloren. Damals unterlagen sie auswärts Amicitia Zürich, dem späteren überlegenen Meister, 29:40. Diesmal setzte es in Kriens ebenfalls eine Niederlage mit elf Toren Differenz ab.

Am Samstagabend kassierten sie nach gutem Start mit dem 26:37 (12:16) ein Debakel. Der HC Kriens-Luzern, der eine Woche davor in Winterthur Pfadi knapp bezwungen hatte, führte zeitweise mit 13 Toren.

Jetzt genügt in Thun ein Punkt

Nach diesem Resultat ist schon mal klar, dass die Kadetten die Hauptrunde bestenfalls auf Platz 2 abschliessen werden. Sie können Leader Pfadi nicht mehr einholen. Zudem hat sich die Ausgangslage vor dem letzten Durchgang weiter für die Winterthurer verbessert: Ihnen genügt am Donnerstag im Auswärtsspiel gegen das erstarkte Wacker Thun jetzt bereits ein Unentschieden, um als Nummer 1 in Playoff steigen zu können.

Selbst eine Niederlage könnten sie sich leisten – aber nur, wenn es im Rahmen ihrer Reserve im Torverhältnis gegenüber dem HC Kriens-Luzern, der zwei Punkte hinter Pfadi auf Platz 3 liegt, geschieht. Plus sieben Tore ist derzeit die dünne Marge zu Gunsten Pfadis. Eine allfällige Niederlage in Thun darf nicht zu hoch ausfallen, zugleich darf sich Kriens-Luzern am gleichen Abend nicht zu klar beim HSC Suhr Aarau durchsetzen. Der Dreikampf an der Spitze, der die gesamte Saison geprägt hat, bleibt also bis zum Schluss der Hauptrunde spannend.

Nach wie vor haben es die Winterthurer selbst in der Hand: Ein Sieg oder ein Unentschieden in Thun reicht für Platz 1, der einige Vorteile hat. Der Sieger der Hauptrunde trifft im Playoff-Viertelfinal auf den RTV Basel, das klar schwächste Team der Top 8, ausserdem könnte er im Halbfinal einem potenziellen Duell mit dem Zweiten oder Dritten der Tabelle aus dem Weg gehen.

Handball-NLA Infos einblenden Rangliste: 1. Pfadi Winterthur 26/42 (plus 123 Tore). 2. Kadetten Schaffhausen 27/41. 3. HC Kriens-Luzern 26/40 (plus 116). 4. HSC Suhr Aarau 26/36. 5. St. Otmar St. Gallen 25/31. 6. Wacker Thun 26/24. 7. BSV Bern 27/21. 8. RTV Basel 25/12. 9. GC Amicitia Zürich 26/9. 10. TV Endingen 26/4. – 27. und letzte Runde am Donnerstag.

