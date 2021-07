Kolumne Landluft – Dank Hindernissen zum Olympiasieg In der Region sind legale Bikerouten Mangelware. Dahinter könnte jedoch eine clevere Förderung stecken. Jonas Gabrieli

Die Landluft nimmt regionale Themen auf und denkt sie weiter. Cartoon: Ruedi Widmer

Man hat es als Mountainbikefahrer in der Region nicht leicht. Im Wald zwischen Kyburg und der Töss hat der Förster auf Geheiss der Behörden kürzlich ein halbes Dutzend Strecken mit Baumstämmen und Asthaufen blockiert. Birke gegen Biker, sozusagen.

Spaziergänger hatten sich zuvor über die Zweiräder auf den Wanderwegen beschwert, auf denen die Velos nicht fahren dürfen. Den Zweirädern fehlen legale Routen. Die Schweiz – frei nach Alinghi – eine Regel-Nation!

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Diese Woche dann feierten drei Schweizer Mountainbikerinnen an den Olympischen Sommerspielen in Tokio gleich einen Dreifachsieg. Ein Wahnsinnserfolg und eine Premiere. Einen Tag zuvor hatte es bei den Männern bereits Silber und Leder gegeben. Die Schweiz – frei nach Alinghi – eine Mountainbike-Nation!

Nicht versperrt, schwieriger

Wird uns in der Region also gerade «unsere» nächste Olympiamedaille verwehrt, weil offizielle Bikerouten Mangelware sind? Der Winterthurer BMX-Olympionike David Graf trainiert ja bereits seit geraumer Zeit in Stuttgart, weil es in der Deutschschweiz keine geeignete Trainingsstrecke gibt. Als designierter Nationaltrainer will er das künftig ändern.

Vielleicht sind es bei den Bikern aber gerade die vielen von den Behörden in den Weg gestellten Hindernisse, die den internationalen Erfolg erklären: Wenn ein Baumstamm quer auf der Strecke liegt, ist sie nicht versperrt, sie ist einfach schwieriger geworden. Clever, diese Förderung!

Und wenn Sie selber einmal wandern und Ihnen ein Mountainbiker mit horrendem Tempo vom Hügel entgegenrauscht, lockt Ihre ganz persönliche Chance auf eine Goldmedaille. Im Weitsprung. Die Schweiz, eine Sportnation.

Fehler gefunden?Jetzt melden.