Führte die Schweiz an zwei Endrunden: Nationaltrainer Nils Nielsen. Foto: Christian Merz (Keystone)

Den Moment hatte er vor Augen, natürlich. Denjenigen des Abpfiffs, der geschafften WM-Qualifikation. «Man kann nur erreichen, was man sich selber vorstellen kann», sagte Nils Nielsen vor wenigen Tagen. Nun steht er da, sichtlich aufgewühlt, nach über 120 Minuten – und die Schweiz ist an der WM 2023 in Australien und Neuseeland.