So soll der Werkhof im Eschenberg einst aussehen. Eine Visualisierung aus dem Projekt. Visualisierung: Roos Architekten

Die Forstwerkhöfe der Stadt Winterthur seien stark sanierungsbedürftig; das schreibt die Stadt in einer Mitteilung, und das hat das Departement technische Betriebe bereits vor zwei Jahren in einem Antrag an den Stadtrat so geschrieben. Beim Werkhof Eschenberg musste letzthin ein Container aufgestellt werden, damit sich die Lernende umziehen konnte – der Werkhof hatte weder getrennte Garderoben noch Duschen. «Das ist einfach nicht mehr zeitgemäss», sagt Stadtrat Fritschi.

Der Plan ist, die vier Werkhöfe an der Eschenbergstrasse zusammenzulegen. Dort sollen neue Arbeitsplätze für die Revierförster und die Forstarbeiter entstehen. «Der Vorteil am Standort Eschenberg ist, dass es schon eine gewisse technische Erschliessung wie Wasser und Internetanbindung hat», sagt Fritschi. Das Siegerprojekt steht bereits fest. Nun hat der Stadtrat weitere 500’000 Franken gesprochen für die Projektierung. Der Ersatzneubau soll – wie es sich gehört für den Forst – aus über 90 Prozent Holz bestehen, dieses komme aus dem stadteigenen Wald. Kosten soll der neue zentrale Werkhof rund neun Millionen Franken.

4000 m² werden frei

Spannender ist jedoch, was mit den anderen Arealen geschieht. Dasjenige in Wülflingen wird komplett zurückgebaut und dem Wald überlassen, am Lindberg hingegen soll das «betriebsnotwendige Minimum» weiterbestehen. Anders an der Reitplatzstrasse. An der Ecke zur Auwiesenstrasse wird ein Areal von 4000 Quadratmetern frei. Gemäss Stadt Winterthur soll es einen Wert von gut 2 Millionen Franken haben. Dies sei konservativ gerechnet, meint Fritschi. Verkaufen will es die Stadt nicht, aber auch als Mietobjekt oder im Baurecht würde es «sehr schnell weggehen», so Fritschi.

