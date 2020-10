Budget 2021 Illnau-Effretikon – Dank Rekord-Finanzausgleich sollen die Steuern nicht steigen Der Stadtrat von Illnau-Effretikon will den Steuerfuss aufs nächste Jahr trotz vorausgesagten Steuerverlusten nicht erhöhen. Denn die Stadt erhält gleichzeitig deutlich mehr Geld vom Kanton. Jonas Gabrieli

Der Steuerfuss in Illnau-Effretikon soll im nächsten Jahr nicht steigen, wenn es nach dem Stadtrat geht. Foto: Melanie Duchene

Die finanziellen Auswirkungen der Coronakrise und der Steuerreform 17 werden im nächsten Jahr auch in Illnau-Effretikon zu spüren sein: Mit 2,7 Millionen Franken weniger ordentlichen Steuereinnahmen rechnet der Stadtrat im Budget 2021, das er am Montagmorgen im Stadthaus in Effretikon präsentierte.

Umgerechnet wären das rund acht Steuerprozente, die nächstes Jahr in der Stadtkasse plötzlich fehlen. Als «massive Verschlechterung» bezeichnet der Stadtrat diese Entwicklung in einer Mitteilung. Erst auf dieses Jahr hin hatte Illnau-Effretikon den Steuerfuss gesenkt, von 113 auf 110 Prozent. Der Stadtrat will ihn mittelfristig halten, eine Erhöhung per 2023 war im letzten Jahr bereits Thema.