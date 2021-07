Abbau in der blauen Zone in Zürich – «Dann fährst du stundenlang mit dem Auto herum und suchst» Links-grün will Parkplätze in den Zürcher Quartieren streichen. Autobesitzerinnen und -besitzer bangen. Martin Huber

Willy Kubny hat seine Motorradwerkstatt an der Ackersteinstrasse – und bangt wegen der geplanten Veloschnellroute um seinen Parkplatz in der blauen Zone. Foto: Dominique Meienberg

Der Mann hat sich mitten in einem blauen Parkfeld an der Werdstrasse im Zürcher Kreis 4 postiert. Er gestikuliert mit den Händen – um Autos zu verscheuchen. Er verteidigt an diesem frühen Nachmittag mit vollem Körpereinsatz den Parkplatz für einen Lieferwagen.

In seinem Haus wird gerade renoviert. Der Handwerker musste seinen Wagen zwischenzeitlich im Parkverbot abstellen. «Ein Wahnsinn, wie viel Zeit Handwerker in Zürich mit der Parkplatzsuche verlieren», sagt der 70-Jährige.

Die Suche nach einem freien Parkplatz in der blauen Zone treibt Zürcher Gewerbetreibende, Autofahrerinnen und -fahrer seit Jahren um. Jetzt erhält der Dauerbrenner neue Aktualität. Ende Juni hat der rot-grün dominierte Gemeinderat einen neuen Verkehrsrichtplan verabschiedet. Weg vom Auto, hin zum Velo, lautet die Devise. Die rund 33’000 blau markierten Parkplätze in der Stadt sollen teurer werden und teils verschwinden. Blaue Zonen soll es nur noch geben, wo keine Privatparkplätze existieren. Weiter müssen in der Innenstadt aufgehobene Parkplätze nicht mehr ersetzt werden, der «historische Parkplatzkompromiss» aus den 90er-Jahren gilt nicht mehr.