Pfadi bezwingt BSV Bern – Dann packten sie drei Meisterstücke aus Trotz weiterer Ausfälle und mit viel Jugend auf dem Feld hat sich Pfadi Winterthur in der dritten Runde den zweiten Saisonsieg geholt. Das 33:30 über den BSV Bern war nicht selbstverständlich. Urs Stanger

Pfadis Abwehr (links Dominik Ruh und Viran Morros) fand immer wieder Zugriff auf die Berner. Foto: Andreas Blatter

Man kann die Punkte in solchen Spielen noch verlieren, man kann sie aber auch festhalten und mit nach Hause nehmen. Die Winterthurer wählten das Zweite. Sie, die in der zweiten Halbzeit die Wende schafften, liessen sich den Vorsprung nicht mehr nehmen, obschon sie in zwei der letzten drei Minuten in Unterzahl spielen mussten.