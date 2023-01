Abo Fotografie – Carte blanche – «Dann tanzt der Hans, bis er todmüde ist» Einmal im Monat findet im Berner Breitenrain im Hotel Jardin nachmittags ein Thé dansant statt. Eine Fotoreportage.

Romy Addor (70): «Ich komme aus einer grossen Musikerfamilie. Mein Vater spielte Schwyzerörgeli und hatte zusammen mit meinen Brüdern eine Kapelle. Dazu tanzte ich als Kind oft. Ich wollte Balletttänzerin werden. Weil die Familie so gross war, ging das nicht. So lernte ich Blockflöte. Ich spiele noch heute in einem Ensemble. Mit 18 besuchte ich meinen ersten Tanzkurs für Boogie-Woogie, tanzte aber nicht so viel. Doch zum vierzigsten Geburtstag schenkte ich meinem Mann einen Tanzkurs. Von da an tanzten wir intensiv miteinander. Wir trainierten sogar mit einer Turniergruppe, gingen aber nicht selbst an Tanzturniere.