Ski-Mode boomt im Alltag – Dann tragen wir den Overall halt in der Stadt Ausgerechnet jetzt, wo die meisten Pisten geschlossen sind, gibt es so viel Designer-Skikleidung wie noch nie. Was tun die Marken, wenn der Berg ruft, aber der Lift nicht fährt? Silke Wichert

Die koreanische DJane Peggy Gou mit Skijacke in ihrem Wohnort Berlin. Foto: Instagram

Im Frühjahrs-Lockdown war einer der häufigsten Hashtags auf Instagram: «All dressed up and nowhere to go.» Die Leute brezelten sich auf, was das Zeug hielt, obwohl sie nirgendwohin konnten. Gab ja sonst nicht viel zu tun.

Das modische Motto des Winter-Lockdowns könnte nun lauten: «All geared up and nowhere to ski.» Hochgerüstet bis zu den Skispitzen, aber viele Pisten bleiben zu – und wenn sie offen sind, stellen sich moralische Fragen, ob man vom Angebot Gebrauch machen will. Ausgerechnet in diesem Winter hat die Modebranche so viele Designer-Skisachen wie noch nie an den Start gebracht.

Designer-Skimode war so gefragt wie nie – bis Corona kam.

Fendi, Chanel oder Stella McCartney haben schon seit langem Skikleidung im Programm. Neu dabei ist Louis Vuitton, wo der Designer Virgil Abloh im vergangenen Jahr eine «Performance-Linie» namens LV 2054 für Männer herausbrachte.

Sie wurde um Skiwear erweitert und kommt nun unfreiwillig prophetisch daher: Der bunt changierende Logo-Print sieht farblich wie die Aufnahmen dieser Wärmebildkameras aus, die in Hotels neuerdings die Körpertemperatur messen.

Die neue Louis-Vuitton-Kollektion LV 2054. Foto : PD

Auch von Dior Men gibt es zum ersten Mal Skisachen, von der Brille bis zum Snowboard und silbernem Anorak, alles mit einem deutlichen Marken-Schriftzug versehen. Chloé wiederum hat eine Kollektion mit der angesagten französischen Skimarke Fusalp lanciert. Farblich sehr Siebzigerjahre-lastig, Retro-Skihosen mit ausgestelltem Bein inklusive.

Für die Piste wie die Strasse gemacht: Die Kollektion von Chloé und Fusalp. Foto: PD

Als diese Sachen vor Monaten entworfen wurden, dachten die Firmen freilich noch, ihr Timing könnte nicht besser sein: Der Bedarf nach Designer-Skiwear ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Während am Berg früher nur Marken gefragt waren, die sich mit Eis und Schnee auskannten, wollen viele nun auch hier modisch unterwegs sein.

Online-Boutiquen wie Mytheresa oder Net-a-porter führen deshalb mittlerweile eigene Ski-Abteilungen auf ihren Seiten, die ungefähr im gleichen Tempo wachsen wie die Pistenkilometer in den Alpen.

Gleichzeitig haben Outdoor-Spezialisten wie Woolrich oder Moncler ihrerseits zugelegt und bringen laufend Designer-Kooperationen auf den Markt. Die kunstvollen Entwürfe für Moncler Genius von Valentino, JW Anderson oder Simone Rocha sind zwar nicht immer wirklich pistentauglich, machen aber überdeutlich, dass die Daunenjacke vollends zum Designobjekt geworden ist.

Designobjekte: Aktuelle Wintermode von Moncler. Foto: PD

Aber wer braucht den ganzen Kram, wenn Winterzauber dieses Jahr weitgehend gestrichen ist? Sportfachhändler wie Intersport erwarten bereits ein hohes zweistelliges Minus im Bereich Alpinski und Eissport für diese Saison. Einzig Tourenski verkaufen sich in der Pandemie mehr denn je – auf einen Alpinski würden teilweise zehn Paar für Skitouren verkauft. Wenn der Berg ruft, der Lift aber nicht kommt? Steigt man eben selbst hoch.

Gucci verkündet bereits: Das wahre Abenteuer liegt im Kopf!

Womöglich inszenieren Marken wie Fendi ihre Skiwerbung deshalb gerade betont urban: Die Models stehen am Gleis einer Zugstation, die Strecke könnte natürlich irgendwo in den Schnee führen, die sonst obligatorische weisse Pracht ist aber weit und breit nicht zu sehen.

Die Strecke könnte in den Schnee führen: Models mit Skimode von Fendi. Foto: Instagram

Erhoffter Subtext: Saukalt kann es im Winter überall werden, selbst am zugigen S-Bahn-Gleis schadet so eine gelb-schwarze Latzhose aus Softshell nicht. Gucci bewirbt seine neue Kooperation mit The North Face einfach gleich mit dem «Spirit of Exploration».

Gucci geht für diese Saison eine Zusammenarbeit mit dem Outdoor-Label The North Face ein – und schickt seine Models in daunengefütterten Teilen wandern. Foto: Instagram

Der Entdeckergeist muss nicht immer wortwörtlich an abgelegene Orte führen, sondern kann auch «in metaphorischem Sinne» verstanden werden, sagt der Designer Alessandro Michele. Das wahre Abenteuer liegt also im Kopf, und dort sieht es mit Old-School-Bergsteigerschuhen und Mustern aus den Firmenarchiven wieder extrem nach den Siebzigern aus.

Noch ein Motto für diesen seltsamen Winter: Es gibt keine falsche Kleidung, nur die richtige Einstellung.

Der allgemeine Nostalgietrend, der sich durch die gesamte Popkultur zieht, weil die Welt früher noch so schön in Ordnung war, macht auch vor der Skimode nicht halt. Das könnte aktuell sogar ein Stück weit ihre Rettung sein: Auf Flohmärkten und bei Vintage-Händlern sind die neonbunten Elho-Jacken aus den Achtzigern wieder gefragt – und zwar weniger, um sie auf der Piste, sondern vor allem, um sie auf der Strasse anzuziehen.

Auch ohne Berg ein Statement: Jacke des Schweizer Labels Jet Set. Foto: PD

Skikleidung mit Retro-Touch kann auch ohne Berg ein Statement sein: Auch die Skisachen von Jet Set, jener Marke, die 1969 in St. Moritz gegründet wurde und aktuell von Designer Michael Michalsky wiederbelebt wird, werden bevorzugt «off piste» getragen. Denn die engen Magic Ski Pants machen auch ganz ohne Sport eine ziemlich gute Figur. Und Anoraks mit buntem, marmoriertem Tie-Dye aus den Achtzigern sollen einen auch ohne Liftbetrieb in höhere Sphären befördern.

