Taiwan – «Dann wird das chinesische Militär nicht eine Sekunde zögern»

Chinas Verteidigungsminister Li Shangfu hat die USA vor einer Einmischung im Streit um Taiwan gewarnt. In einer Rede auf der Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog in Singapur, drohte der General am Sonntag erneut mit einem militärischen Vorgehen gegen die demokratische Inselrepublik. «Wenn es jemand wagen sollte, Taiwan von China abzuspalten, wird das chinesische Militär nicht eine Sekunde zögern», sagte der neue Verteidigungsminister. «Wir werden keinen Gegner fürchten und ungeachtet der Kosten entschieden unsere nationale Souveränität und territoriale Integrität schützen.»

Der General kritisierte die Waffenlieferungen und das militärische Training durch die USA für Taiwan sowie die Aufwertung der Beziehungen zwischen Washington und Taipeh. Taiwan sei eine innere Angelegenheit Chinas, in die sich niemand einmischen dürfe, sagte Li Shangfu. «Taiwan ist Chinas Taiwan.» Es sei «absurd und gefährlich», das Ein-China-Prinzip Pekings zu unterhöhlen. Danach gehört Taiwan zur Volksrepublik. Die «Wiedervereinigung» sei unaufhaltsam, sagte der Minister bei seinem ersten Auftritt auf der Sicherheitskonferenz.

Zwischenfall auf hoher See

Tags zuvor ereignete sich in der Meerenge zwischen der Volksrepublik China und Taiwan sich erneut eine unfreundliche Begegnung zwischen der chinesischen und der US-Armee. Ein chinesisches Marineschiff habe sich auf «unsichere Weise» dem US-Zerstörer «USS Chung-Hoon» genähert, erklärte die US-Armee am Samstag. Das chinesische Schiff habe die «Chung-Hoon» in der Strasse von Taiwan im Abstand von nur rund 140 Metern überholt.

Die US-Armee führte aus, die «USS Chung-Hoon» habe daraufhin ihren Kurs beibehalten, aber ihr Tempo gedrosselt, «um eine Kollision zu vermeiden». Später habe das chinesische Schiff ein zweites Mal überholt und sich bis auf rund 140 Meter genähert.

Die «USS Chung-Hoon» hatte die Strasse von Taiwan mit dem kanadischen Marineschiff «HMCS Montréal» durchfahren. Die chinesische Armee teilte mit, dass sie die Durchfahrt der beiden Schiffe überwacht habe, erwähnte aber keinen Zwischenfall. Armeesprecher Shi Yi erklärte: «Die betreffenden Länder verursachen willentlich Unruhe in der Strasse von Taiwan, schüren absichtlich Risiken und untergraben böswillig den Frieden und die Stabilität in der Region.»

