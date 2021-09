Società Dante Alighieri – Dantes Menschenkenntnis ist noch immer aktuell Vor 700 Jahren starb der grosse italienische Dichter Dante Alighieri. Daran erinnert am Wochenende die nach ihm benannte Gesellschaft in Winterthur. Helmut Dworschak

Der Dichter Dante Alighieri bringt die im Ausland lebenden Italiener zusammen. Porträt von Sandro Botticelli, 1495 (Ausschnitt). Foto: Wikimedia

Rund hundert Mitglieder zählt die Società Dante Alighieri in Winterthur. Sie treffen sich zu Vorträgen, Konzerten, pflegen ihre Liebe für die italienische Sprache und Kultur. Das Winterthurer Komitee, oder Comitato, wie es sich nennt, wurde 1982 gegründet, fast hundert Jahre nach der 1889 ins Leben gerufenen Muttergesellschaft in Rom. In der Schweiz gibt es 19 solche Komitees.

Der Verein spricht eher intellektuelle Menschen an. «Wir reden nicht über Fussball», sagt Präsident Manlio Sorba. Die Vorträge, meistens im Alten Stadthaussaal, beschäftigen sich mit Kunst, Literatur und Geschichte, in den Konzerten wird alte wie moderne klassische Musik gespielt. Sorba ist in Rom aufgewachsen und lebt schon lange mit seiner Familie in Winterthur, wo er in der Kanti im Lee Italienisch und Spanisch unterrichtete. Heute ist er pensioniert.