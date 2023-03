Neulich in Cupertino: Ich spazierte durch eine Strasse namens Hunter Way und erfreute mich an den Zitronen und Grapefruits, die hier in Kalifornien gerade die Vorgärten schmücken. Ich grüsste eine Katze, die in der Sonne lag. Dann hörte ich einen Ton, so bizarr, dass ich Gänsehaut bekam.